Huawei Mate 90 появился на реальных снимках до официального анонса

В сети появились живые фотографии Huawei Mate 90 за несколько дней до официальной презентации. На снимках смартфон показан в ярко-зелёном цвете с необычным оформлением задней панели.

Верхняя часть корпуса получила текстуру из пересекающихся линий, которая меняет внешний вид в зависимости от освещения. В центре расположен крупный круглый блок камер с тремя объективами и логотипом XMAGE.

Нижняя часть панели выполнена без текстуры, а рамка смартфона получила золотистый оттенок. Также в сеть попали изображения Mate 90 RS Ultimate с двухцветной красной керамической крышкой.

По предварительным данным, серия Huawei Mate 90 может дебютировать 1 октября.