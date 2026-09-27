Huawei Mate 90 появился на реальных снимках до официального анонса
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Huawei Mate 90 появился на реальных снимках до официального анонса

Смартфон засветился в ярко-зелёном цвете с новым оформлением задней панели и крупным круглым блоком камер.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:39
Huawei Mate 90 появился на реальных снимках до официального анонса

В сети появились живые фотографии Huawei Mate 90 за несколько дней до официальной презентации. На снимках смартфон показан в ярко-зелёном цвете с необычным оформлением задней панели.

Верхняя часть корпуса получила текстуру из пересекающихся линий, которая меняет внешний вид в зависимости от освещения. В центре расположен крупный круглый блок камер с тремя объективами и логотипом XMAGE.

Нижняя часть панели выполнена без текстуры, а рамка смартфона получила золотистый оттенок. Также в сеть попали изображения Mate 90 RS Ultimate с двухцветной красной керамической крышкой.

По предварительным данным, серия Huawei Mate 90 может дебютировать 1 октября.

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