В России начались продажи HUAWEI MatePad Pro Max
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В России начались продажи HUAWEI MatePad Pro Max

Флагманский планшет получил 13,2-дюймовый матовый OLED-экран PaperMatte, корпус толщиной 4,7 мм и аккумулятор на 10 400 мА·ч.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:45
В России начались продажи HUAWEI MatePad Pro Max

В России начались продажи HUAWEI MatePad Pro Max. Планшет доступен в космическом сером и голубом цветах, а также в комплектах с чехлом-книжкой или клавиатурой HUAWEI Glide Keyboard.

Стоимость версий:

• 12/256 ГБ с чехлом-книжкой, 99 990 рублей;
• 12/256 ГБ с клавиатурой, 114 990 рублей;
• 12/512 ГБ с клавиатурой, 129 990 рублей.

HUAWEI MatePad Pro Max оснащён 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3000 × 2000 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и матовым покрытием PaperMatte. Пиковая яркость достигает 1600 нит, а экран занимает 94% площади передней панели.

Толщина цельнометаллического корпуса составляет 4,7 мм, масса обычной версии равна 499 г, а модификации PaperMatte, 509 г. Несмотря на небольшую толщину, внутри установлен аккумулятор ёмкостью 10 400 мА·ч. Заявленное время автономной работы достигает 14,5 часа.

Основная камера получила разрешение 50 Мп. По данным производителя, производительность выросла на 20% по сравнению с предыдущим поколением, а эффективность системы охлаждения увеличилась на 30%.

HUAWEI стала не единственным брендом, сделавшим ставку на минимальную толщину корпуса. Ранее ультратонкий планшет представил HONOR, а наш первый взгляд на новинку доступен по ссылке⁠.

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