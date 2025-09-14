Apple встроила в AirPods Pro 3 чип U2 | The GEEK
Apple встроила в AirPods Pro 3 чип U2

Теперь найти потерянные AirPods Pro 3 стало проще.
Вадим Майков сегодня в 12:09

На презентации Apple представила AirPods Pro 3, и помимо датчика пульса и улучшенного шумоподавления у новинки есть ещё одна особенность — чип U2 в зарядном кейсе.

Ранее в AirPods Pro 2 появился чип U1, который впервые позволил отслеживать местоположение наушников через «Локатор». Теперь в AirPods Pro 3 установлена версия U2, обеспечивающая в три раза больший радиус действия и более точное определение местоположения.

U2 впервые дебютировал в iPhone 15, где используется для поиска устройств и друзей через Find My. По данным инсайдеров, именно этот чип получат и новые AirTag, которые должны выйти в течение года.

AirPods Pro 3 также предлагают:

  • датчик измерения пульса;
  • в два раза эффективнее шумоподавление;
  • до 10 часов работы в режиме прозрачности (против 6 часов у AirPods Pro 2).

Цена осталась прежней $249. Старт продаж намечен на 19 сентября.

