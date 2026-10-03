Honor готовит необычный широкий складной смартфон с камерой на 200 Мп
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Honor готовит необычный широкий складной смартфон с камерой на 200 Мп

По слухам, новинку представят в январе 2027 года. Ей приписывают аккумулятор более чем на 7000 мА·ч и необычные пропорции корпуса.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:14
Honor готовит необычный широкий складной смартфон с камерой на 200 Мп

Honor готовит складной смартфон нового формата с более широким корпусом. По свежей утечке, устройство могут представить в январе 2027 года, хотя раньше его запуск ожидался до конца 2026-го.

По данным инсайдеров, компания рассматривает модель как важный продукт, а не эксперимент. Для неё якобы готовят отдельную экосистему аксессуаров.

Смартфону приписывают складной экран диагональю 7,6 дюйма, внешний дисплей на 5,5 дюйма и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Также упоминаются основная камера на 200 Мп, перископический телевик и аккумулятор ёмкостью более 7000 мА·ч.

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