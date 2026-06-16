Представлен Tecno Spark 50 Pro с защитой IP69 и зарядкой 60 Вт
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Представлен Tecno Spark 50 Pro с защитой IP69 и зарядкой 60 Вт

По данным компании, производительность достигает около 550 тысяч баллов в AnTuTu.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:22
Представлен Tecno Spark 50 Pro с защитой IP69 и зарядкой 60 Вт

Tecno расширила линейку Spark 50, представив модель Spark 50 Pro. Смартфон получил обновлённый дизайн, аккумулятор повышенной ёмкости и камеру на базе сенсора Sony.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и работает на процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate.

Представлен Tecno Spark 50 Pro с защитой IP69 и зарядкой 60 Вт

Основная камера получила датчик Sony LYTIA 600 с разрешением 50 Мп. Также заявлена технология FlashSnap, которая позволяет использовать выдержку до 1/10 000 секунды для съёмки движущихся объектов.

Одной из особенностей модели стали два варианта аккумулятора: на 5600 и 6000 мА·ч. Оба поддерживают быструю зарядку мощностью 60 Вт. Tecno утверждает, что батареи сохраняют более 80% первоначальной ёмкости даже спустя шесть лет использования.

Представлен Tecno Spark 50 Pro с защитой IP69 и зарядкой 60 Вт

Смартфон также получил стереодинамики с DTS Sound, функции на базе искусственного интеллекта для обработки фотографий и шумоподавления во время звонков, а также защиту корпуса по стандартам IP68 и IP69.

Tecno Spark 50 Pro будет доступен в пяти цветах: чёрном, сером, синем, оранжевом и белом. Стоимость устройства компания пока не раскрыла.

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