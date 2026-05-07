Huawei представила MatePad Pro Max — флагманский планшет толщиной 4,7 мм

Huawei провела глобальную презентацию, на которой представила флагманский планшет MatePad Pro Max. Новинка сочетает большой экран с тонкими рамками и ультратонкий корпус.

Одной из ключевых особенностей планшета стал 13,2-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и узкими рамками толщиной 3,55 мм. Устройство также предлагается в варианте с матовым PaperMatte-экраном.

Еще одной фишкой стали габариты. Толщина Huawei MatePad Pro Max всего 4,7 мм при весе около 500 граммов. То есть он тоньше флагманского iPad Pro (5,3 мм).

Устройство получило аккумулятор на 9460 или 10 400 мАч в зависимости от региона, а также 50-Мп основную камеру, 12-Мп фронталку, шесть динамиков и модуль GPS. Модель процессора не раскрывается.

«Из коробки» планшет работает на HarmonyOS 4.3 с поддержкой установки Android-приложений. MatePad Pro Max доступен в двух конфигурациях памяти: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. На выбор два цвета: голубой и черный. Цены пока неизвестны.