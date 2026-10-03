Samsung Galaxy Z Fold9 получит ультратонкий корпус и скрытую фронтальную камеру

Samsung уже работает над широкоформатным складным смартфоном Galaxy Z Fold9, который придёт на смену Galaxy Z Fold8 и станет прямым конкурентом будущему iPhone Duo второго поколения.

По словам инсайдера kro, Galaxy Z Fold9 получит крайне тонкий корпус, толщина которого составит всего 3,9 мм в разложенном состоянии (открытом) и 7,9 мм в сложенном. Если эти параметры сохранятся в серийном устройстве, то девайс станет заметно тоньше актуальных складных смартфонов. Для сравнения, толщина корпуса Galaxy Z Fold8 составляет 4,5 мм в разложенном состоянии и 9,7 мм в сложенном виде, у iPhone Duo эти же параметры следующие: 5,2 мм и 11,3 мм соответственно.

Кроме этого, информатор заявил, что Galaxy Z Fold9 может получить скрытую подэкранную фронтальную камеру, но подчёркивает, что пока эта информация не подтверждена достоверным источником. Поэтому, прежде чем делать какие-либо выводы по камере, нужно дождаться достоверного инсайда.

Если Samsung не изменит свой график релизов, то презентация Galaxy Z Fold9 может состояться в июле 2027 года.