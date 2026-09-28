iOS 27.0.1 исправила проблемный Face ID в iPhone 18 Pro
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iOS 27.0.1 исправила проблемный Face ID в iPhone 18 Pro

Обновление также устраняет дефект камеры и зависание экрана при одновременном открытии двух панелей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:25
iOS 27.0.1 исправила сбои Face ID на iPhone 18 Pro

Apple 28 сентября выпустила iOS 27.0.1 с исправлением сбоев Face ID на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Обновление уже доступно через раздел «Основные» в настройках системы.

По примечаний к выпуску, айфоны могли перезагружаться после неудачной аутентификации. Новая версия системы устраняет эту ошибку.

Apple также исправила цветовой артефакт на снимках с двукратным увеличением при определённом освещении и диафрагме f/1,48. Дефект затрагивал небольшое число iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

iOS 27.0.1 исправила сбои Face ID на iPhone 18 Pro

Ещё одно исправление касается всех совместимых моделей. Сенсорный экран мог перестать отвечать при одновременном открытии Центра уведомлений и Пункта управления.

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