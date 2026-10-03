GPT-6 Astra расшифровала военное письмо времён Наполеона спустя 217 лет

Исследователь Картер Черч с помощью GPT-6 Astra расшифровал военное донесение 1809 года, адресованное французскому генералу Огюсту Мармону. Документ оставался нерасшифрованным более двух столетий.

Письмо было отправлено из штаба вице-короля Италии Евгения Богарне по распоряжению Наполеона. В нём содержались сведения о расположении и численности французских и союзных войск перед войной с Австрией.

Для работы использовался скан репродукции письма из французского военно-исторического журнала 1969 года. Документ содержал около 1300 элементов шифра и 155 различных знаков. GPT-6 Astra распознала рукописные символы, написала инструменты для подбора ключа и восстановила текст.

По словам Черча, на вычисления модели ушло около шести часов, хотя сам исследователь дополнительно потратил несколько вечеров на работу и проверку результата. Пять редко встречающихся знаков всё ещё допускают неоднозначное прочтение, но общий смысл документа от этого не меняется.

После проверки исторический каталог Cryptiana перенёс письмо из списка неразгаданных шифров в число решённых.