GPT-6 Astra расшифровала военное письмо времён Наполеона спустя 217 лет
Новости

GPT-6 Astra расшифровала военное письмо времён Наполеона спустя 217 лет

ИИ восстановил текст зашифрованного донесения по одному старому скану примерно за шесть часов вычислительной работы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:12
GPT-6 Astra расшифровала военное письмо времён Наполеона спустя 217 лет

Исследователь Картер Черч с помощью GPT-6 Astra расшифровал военное донесение 1809 года, адресованное французскому генералу Огюсту Мармону. Документ оставался нерасшифрованным более двух столетий.

Письмо было отправлено из штаба вице-короля Италии Евгения Богарне по распоряжению Наполеона. В нём содержались сведения о расположении и численности французских и союзных войск перед войной с Австрией.

Для работы использовался скан репродукции письма из французского военно-исторического журнала 1969 года. Документ содержал около 1300 элементов шифра и 155 различных знаков. GPT-6 Astra распознала рукописные символы, написала инструменты для подбора ключа и восстановила текст.

По словам Черча, на вычисления модели ушло около шести часов, хотя сам исследователь дополнительно потратил несколько вечеров на работу и проверку результата. Пять редко встречающихся знаков всё ещё допускают неоднозначное прочтение, но общий смысл документа от этого не меняется.

После проверки исторический каталог Cryptiana перенёс письмо из списка неразгаданных шифров в число решённых.

Обсудить

Главное по теме

Новости ChatGPT получил собственный аналог Notion для совместной работы

В одном пространстве можно хранить файлы, создавать страницы и работать над ними вместе с другими пользователями и ChatGPT.
Новости ИИ-агент OpenAI взломал сайт австралийского правительства Новости Создатель Claude предупредил об опасном ускорении ИИ

Похожие материалы

OpenAI Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии

Сэм Альтман и Дарио Амодей должны выступить на слушаниях после доступа ИИ-агента к государственным ресурсам.

 Алиса AI В чате с Алисой AI появились Крош и Нюша из «Смешариков»

ИИ-персонажи сохраняют узнаваемые черты оригинальных героев, при общении с ними.

 Rabbit Rabbit прекратила выпуск R1 и представила агентную ОС для Windows, macOS и Linux

OS3 умеет выполнять локальные задачи, работать с файлами и приложениями и самостоятельно выбирать подходящую ИИ-модель.

 Алиса AI Яндекс выложил в открытый доступ новую ИИ-модель Alice AI Foundation LLM

Модель содержит 80 млрд параметров, умеет решать сложные задачи и доступна для коммерческого использования.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Samsung подняла цены на бюджетные и среднебюджетные смартфоны серии Galaxy A Samsung Galaxy Z Fold9 получит ультратонкий корпус и скрытую фронтальную камеру Sony добавила ИИ-апскейлинг на обычную PS5. В будущем технология может пригодиться и GTA 6 Honor готовит необычный широкий складной смартфон с камерой на 200 Мп OPPO готовит неприятный сюрприз с ценами Find X10 в Европе Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

1 октября · Samsung

Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

Большой экран, громкий звук и стилус, который не надо заряжать.
  1. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  2. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  3. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  4. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
  5. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
Смотреть все обзоры →