Xiaomi Smart Band 7 официально появился в России

Компания Xiaomi начала продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 7 в России. Гаджет уже есть в каталогах официального магазина Xiaomi, «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS.

Стоимость Xiaomi Smart Band 7 до 31 июля составляет 2990 рублей, после браслет будет продаваться за 3490 рублей.

Xiaomi Smart Band 7 был представлен в мае 20222 года. Он способен определять более 120 спортивных режимов и фиксировать всю физическую активность пользователя. Устройство оснащается 1,62 дюймовым экраном AMOLED с функцией всегда включенного дисплея, датчиками для мониторинга качества сна, пульса и кислорода в крови. Корпус браслета оснащен от попадания воды и влаги.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!