Аналог российского неубиваемого планшета нашли на AliExpress
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Новости

Аналог российского неубиваемого планшета нашли на AliExpress

Недавно российскими компаниями Astra Linux и Mobile Inform Group был представлен планшет, который можно использовать в экстремальных условиях. Неубиваемое устройство оценили в 105 тысяч рублей. Сейчас агентство “Росбалт” обнаружило аналог этого устройства на AliExpress.

В такой ситуации уже побывал российский квантовый телефон и наушники от BlackStar. Сначала создается большой ажиотаж вокруг устройства, расписываются его мыслимые и немыслимые преимущества, а потом, вдруг, такой же товар находят на какой-нибудь интернет-площадке. Стоимость находки обычно оказывается в разы ниже, чем у новинки.

  • Mig10 3
  • Mig10 1

Именно так и произошло с российский планшетом MIG T10 x86. Найденный на AliExpress планшет называется Winpad W1000. В его описании указано, что он может работать в нестандартных условиях. Дизайн и характеристики находки также очень напоминает информацию о российской разработке: противоударный корпус, защита от воды IP67, защита от перепада температур, 10-дюймовый дисплей, одинарная камера и прочее. Отличается только стоимость — 41 вместо 105 тысячи рублей.

Возможно, какие-то отличия все-таки существуют. Просто поискать надо.

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