Спрос на портативные игровые консоли в России вырос на 40%
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Спрос на портативные игровые консоли в России вырос на 40%

Времена PSP возвращаются.
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Редакция The GEEK сегодня в 08:00
Спрос на портативные игровые консоли в России вырос на 40%

Продажи портативных игровых консолей в России продолжают расти. Как сообщили The GEEK в AliExpress СНГ, по итогам первого квартала 2026 года спрос на такие устройства увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом.

Главный спрос пришёлся не на дорогие Windows-консоли уровня Steam Deck, а на более доступные устройства для ретро-гейминга и эмуляции. Лидерами продаж стали приставки семейства R36S, которые выпускают разные китайские бренды. Такие модели обычно выбирают за низкую цену, компактный корпус и возможность запускать классические игры вплоть до уровня PlayStation 1.

На втором месте оказалась Android-консоль Retroid Pocket 6. Она уже относится к более производительному сегменту: устройство построено на Snapdragon 8 Gen 2, получило AMOLED-экран 120 Гц, активное охлаждение и подходит для эмуляции более тяжёлых платформ, включая PS2, GameCube и отдельные игры Nintendo Switch.

В топ также вошли Nintendo Switch Lite и Nintendo Switch OLED. При этом спрос на AliExpress смещён именно в сторону более доступных моделей Nintendo, хотя в продаже уже есть Switch 2.

Дальше в рейтинге расположились устройства AYANEO, AYN, MIYOO и Anbernic. Среди них есть компактные Linux-приставки для ретро-игр, Android-консоли с мощными чипами и раскладные модели в стиле Game Boy Advance SP.

Спрос на портативные игровые консоли в России вырос на 40%

По данным AliExpress, пользователи часто выбирают устройства, которые слабо представлены на локальном рынке или заметно выгоднее при заказе из-за рубежа. В результате категория портативных консолей постепенно выходит за пределы узкой аудитории энтузиастов: одни покупают дешёвые ретро-приставки для ностальгии, другие ищут компактную альтернативу полноценной игровой консоли.

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