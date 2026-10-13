Alibaba выпустила ИИ-очки Qwen N1 с оплатой по радужке глаза
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Alibaba выпустила ИИ-очки Qwen N1 с оплатой по радужке глаза

Встроенная 50-Мп камера и голосовой помощник.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:31
Alibaba выпустила ИИ-очки Qwen N1 с оплатой по радужке глаза

Alibaba начала продажи нового поколения умных очков Qwen Glasses N1 в Китае. Базовая версия стоит 2999 юаней, около $450, а более продвинутая N1 Pro оценена в 3499 юаней.

Очки работают с ИИ-помощником Qwen и поддерживают перевод в реальном времени, создание заметок с встреч, помощь при покупках, оплату и выполнение голосовых команд. Для съёмки используется 50-Мп камера.

Alibaba выпустила ИИ-очки Qwen N1 с оплатой по радужке глаза

Версия N1 Pro получила систему отслеживания взгляда. Пользователь может посмотреть на объект и задать вопрос о нём, а подтверждать платежи можно с помощью сканирования радужки глаза.

Также Pro-версия умеет отслеживать пульс, уровень кислорода в крови и температуру кожи. Автономность составляет до 25 часов в режиме ожидания и около девяти часов при прослушивании музыки.

Одновременно Alibaba выпустила наушники Qwen Clip, созданные совместно с Bose. Они поддерживают перевод, создание заметок и работу с ИИ-помощником.

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