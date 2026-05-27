Спрос на электронные книги в России вырос почти вдвое

Спрос на электронные книги в России продолжает расти. По данным AliExpress СНГ, продажи ридеров в первом квартале 2026 года увеличились сразу на 94% по сравнению с прошлым годом.
Редакция The GEEK сегодня в 19:35
Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи электронных книг в России за первый квартал 2026 года. По данным площадки, спрос на ридеры вырос на 94% год к году.

Рост интереса к устройствам для чтения совпадает с общим подъёмом рынка цифровых книг. Ранее группа компаний «Литрес» сообщала, что объём продаж электронных и аудиокниг в России по итогам 2025 года достиг 23,6 млрд рублей — на 25% больше, чем годом ранее.

Покупатели всё чаще выбирают модели китайских брендов с Android, большими экранами и поддержкой сторонних приложений. Многие из таких устройств официально почти не представлены на российском рынке.

  • Самой популярной моделью стала XTEINK X4. Ридер получил 10,3-дюймовый экран E-Ink Carta, поддержку стилуса и Android с открытым доступом к приложениям. Устройство называют альтернативой Kindle и Onyx Boox для чтения PDF и заметок.
  • Второе место занял Meebook M7 — компактная 6,8-дюймовая модель с Android 11, физическими кнопками перелистывания и экраном 300 PPI.
  • Также в топ вошли Bigme B6 с беспроводной зарядкой, цветной ридер Meebook M6C на базе E-Ink Kaleido 3 и восьмидюймовая модель MOMOMO 8″.

Интересно, что почти все популярные устройства работают на открытой Android-системе. Пользователи всё чаще хотят не просто «читалку», а полноценный гаджет с возможностью устанавливать сторонние приложения, читать PDF, делать заметки и работать с облачными сервисами.

