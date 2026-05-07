Топ-10 самых популярных смартфонов у россиян в первом квартале 2026 года

Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи смартфонов на платформе и представила рейтинг самых популярных смартфонов у россиян в первом квартале 2026 года.
Лидером по количеству проданных устройств стал POCO M8. В топ-10 вошли устройства со средним чеком от 12 до 58 тысяч рублей. При этом 6 из 10 позиций заняли смартфоны Xiaomi.
Топ-10 самых продаваемых смартфонов на AliExpress в России за первый квартал 2026 года
- POCO M8;
- OnePlus 15;
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro;
- POCO X8 Pro;
- POCO X7 Pro;
- Xiaomi Redmi Note 14;
- Xiaomi Redmi Note 15;
- Realme 16 Pro+;
- OnePlus 15R;
- HONOR 400.
Главным трендом стал массовый переход среднего сегмента на батареи емкостью 6500-7300 мАч: семь из десяти моделей топ-10 оснащены аккумуляторами от 6000 мАч.