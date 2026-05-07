Топ-10 самых популярных смартфонов у россиян в первом квартале 2026 года

Его разделили между собой пять компаний, одна из которых забрала сразу шесть позиций.
Редакция The GEEK сегодня в 13:58
Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи смартфонов на платформе и представила рейтинг самых популярных смартфонов у россиян в первом квартале 2026 года.

Лидером по количеству проданных устройств стал POCO M8. В топ-10 вошли устройства со средним чеком от 12 до 58 тысяч рублей. При этом 6 из 10 позиций заняли смартфоны Xiaomi.  

Топ-10 самых продаваемых смартфонов на AliExpress в России за первый квартал 2026 года

  1. POCO M8;
  2. OnePlus 15;
  3. Xiaomi Redmi Note 15 Pro;
  4. POCO X8 Pro;
  5. POCO X7 Pro;
  6. Xiaomi Redmi Note 14;
  7. Xiaomi Redmi Note 15;
  8. Realme 16 Pro+;
  9. OnePlus 15R;
  10. HONOR 400.

Главным трендом стал массовый переход среднего сегмента на батареи емкостью 6500-7300 мАч: семь из десяти моделей топ-10 оснащены аккумуляторами от 6000 мАч.

