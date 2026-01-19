Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали на AliExpress

На AliExpress стартовали продажи новых смартфонов Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+, которые дебютировали в Индии в начале месяца. Для российских покупателей устройства доступны по более выгодной цене, чем на индийском рынке.

Подробнее о Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+

Realme 16 Pro+ (12/512 ГБ) предлагается по цене от 26 749 рублей, а Realme 16 Pro (8/256 ГБ) — от 21 712 рублей. Для сравнения в Индии стоимость базовой «прошки» начинается от 31 999 рупий (~28 700 рублей), а «про плюс» — от 43 999 рупий (~39 400 рублей).