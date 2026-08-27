Опубликован Топ-10 самых покупаемых смарт-часов в России
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Опубликован Топ-10 самых покупаемых смарт-часов в России

Рейтинг составлен площадкой AliExpress.
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Редакция The GEEK сегодня в 17:45
Опубликован Топ-10 самых покупаемых смарт-часов в России

Команда AliExpress СНГ опубликовала рейтинг самых востребованных «умных» носимых устройств у россиян за второй квартал 2026 года. Топ составлен по количеству купленных моделей.

Основной спрос в категории сохраняется на смарт-часы, при этом «умные» очки и кольца стали более востребованными на 739% и 221% соответственно, это позволило им попасть в рейтинг по количеству продаж.

Топ-10 самых покупаемых смарт-часов на AliExpress выглядит следующим образом:

  • OnePlus Watch 4
  • Amazfit Balance 2
  • Blackview BV200
  • Amazfit T-Rex 3 Pro
  • Realme Watch 5
  • Xiaomi Smart Band
  • Xiaomi Redmi Watch 6
  • Amazfit T-Rex 3
  • CMF by Nothing Watch Pro 2
  • Amazfit GTS 4 mini

Топ самых продаваемых «умных» колец и очков по моделям, компания не предоставила.

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