Опубликован Топ-10 самых покупаемых смарт-часов в России

Команда AliExpress СНГ опубликовала рейтинг самых востребованных «умных» носимых устройств у россиян за второй квартал 2026 года. Топ составлен по количеству купленных моделей.

Основной спрос в категории сохраняется на смарт-часы, при этом «умные» очки и кольца стали более востребованными на 739% и 221% соответственно, это позволило им попасть в рейтинг по количеству продаж.

Топ-10 самых покупаемых смарт-часов на AliExpress выглядит следующим образом:

OnePlus Watch 4

Amazfit Balance 2

Blackview BV200

Amazfit T-Rex 3 Pro

Realme Watch 5

Xiaomi Smart Band

Xiaomi Redmi Watch 6

Amazfit T-Rex 3

CMF by Nothing Watch Pro 2

Amazfit GTS 4 mini

Топ самых продаваемых «умных» колец и очков по моделям, компания не предоставила.