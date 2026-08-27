Опубликован Топ-10 самых покупаемых смарт-часов в России

Команда AliExpress СНГ опубликовала рейтинг самых востребованных «умных» носимых устройств у россиян за второй квартал 2026 года. Топ составлен по количеству купленных моделей.
Основной спрос в категории сохраняется на смарт-часы, при этом «умные» очки и кольца стали более востребованными на 739% и 221% соответственно, это позволило им попасть в рейтинг по количеству продаж.
Топ-10 самых покупаемых смарт-часов на AliExpress выглядит следующим образом:
- OnePlus Watch 4
- Amazfit Balance 2
- Blackview BV200
- Amazfit T-Rex 3 Pro
- Realme Watch 5
- Xiaomi Smart Band
- Xiaomi Redmi Watch 6
- Amazfit T-Rex 3
- CMF by Nothing Watch Pro 2
- Amazfit GTS 4 mini
Топ самых продаваемых «умных» колец и очков по моделям, компания не предоставила.