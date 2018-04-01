В России выпустили неубиваемый планшет

Российская компания Astra Linux, совместно с Mobile Inform Group анонсировали начало продаж первого российского защищенного планшета MIG T10. Кроме того, устройство работает под управлением отечественной операционной системы Astra Linux. При желании на планшет можно предустановить Windows 10 Pro.

По заявлению разработчиков, планшет способен выдержать экстремальные температуры от -30 до 100 градусов по Цельсию. Он может спокойно работать во время дождя, сильного мороза или жаре. Благодаря специальной конструкции корпуса, он выдерживает падения и многочисленные удары.

Диагональ дисплея составляет 10 дюймов с разрешение 1920×1200 точек. Также устройство обладает основной камерой на 8 МП и фронтальной на 5 МП. Среди проводных интерфейсов есть порт USB-С, два USB3.0 Type A и слот для MicroSD объёмом до 256 ГБ.

Операционная система Astra Linux обладает допуском к гостайне, поэтому соответствует всем требованиям безопасности информации СЗИ ФСТЭК, Минобороны и ФСБ России

Гаджет оснащён морозостойкой батареей на 11 700 мАч. Время автономной работы составляет до 12 часов при температуре до -20 градусов по Цельсию и выдерживает до 5 часов работы на 30 градусном морозе.

MIG Т10 уже доступен для заказа на официальной сайте производителя. Стоимость с предустановленной ОС Astra Linux начинается от 105 118 руб.

Ранее компания выпустила защитный смартфон MIG S6.