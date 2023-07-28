AMD представила Ryzen 9 7945HX3D — самым быстрый игровой процессор для ноутбуков

На выставки China Joy 2023 вместе с видеокартой Radeon RX 7900 GRE был анонсирован мобильный процессор Ryzen 9 7945HX3D. По словам AMD, это самый быстрый чип для игровых ноутбуков.

Главная особенность новинки — это наличие технологии 3D V-Cache, которая впервые применилась в мобильном процессоре. По сути, Ryzen 9 7945HX3D является аналогом десктопного Ryzen 9 7950X3D, но выполнен в BGA-упаковке.

В остальном, новинка получила 16 ядер Zen 4 с поддержкой 32 потоков, 128-мегабайт кэш-памяти L3, встроенную графику Radeon 610M, поддержку памяти DDR5-5200 и шины PCI Express 5.0. Базовая тактовая частота составляет 2,3 ГГц и может увеличиваться до 5,4 ГГц. Паспортный уровень энергопотребления — от 55 до 75 Вт.

По словам AMD, дополнительный объём L3-кэша в Ryzen 9 7945HX3D обеспечивает прирост производительности более 15% относительно обычного Ryzen 9 7945HX. Кроме того, максимальная рабочая температура ниже — 89°C вместо 100°C у Ryzen 9 7945HX.

Новый процессор эксклюзивно дебютирует в игровом ноутбуке ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D, который поступит в продажу 22 августа. Информации о реализации чипа в других устройствах, пока нет.