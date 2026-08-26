В России представлен MAIBENBEN X-Treme Tornado X18 — мощный игровой ноутбук с большим дисплеем
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В России представлен MAIBENBEN X-Treme Tornado X18 — мощный игровой ноутбук с большим дисплеем

Лэптоп оснащён чипом Ryzen 9 и видеокартой GeForce RTX 5070.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:27
В России представлен MAIBENBEN X-Treme Tornado X18 — мощный игровой ноутбук с большим дисплеем

MAIBENBEN вывел на российский рынок игровой ноутбук X-Treme Tornado X18. Лэптоп выполнен в чёрном пластиковом корпусе с алюминиевой крышкой и оснащён высокопроизводительным «железом».

MAIBENBEN X-Treme Tornado X18 получил 18-дюймовым дисплей с разрешением 1920×1200 точек и частотой обновления 144 Гц с соотношением сторон 16:10. Для панели заявлен цветовой охват sRGB 100%, а максимальная яркость составляет 300 кд/м².

За вычислительные возможности отвечает 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 8945HX, работающий на частотах от 2,5 ГГц до 5,4 ГГц. Графическую производительность обеспечивает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7, тепловой пакет которой составляет 115 Вт (100 Вт + 15 Вт Dynamic Boost).

Устройство предлагается с двумя вариантами объёма оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц: 16 ГБ или 24 ГБ. Поддерживается расширение ОЗУ до 32 ГБ. Для хранения данных используется SSD объёмом 1 ТБ, который можно расширить до 4 ТБ. Представители компании заявляют, что самостоятельное расширение объёма оперативной памяти и накопителя не влияет на гарантию производителя.

Для поддержания оптимальной рабочей температуры компонентов установлена система охлаждения из трёх вентиляторов и двух широких тепловых трубок, её предельная рассеиваемая мощность составляет до 200 Вт. В качестве термоинтерфейса нанесена термопаста с фазовым переходом, которая эффективнее отводит тепло и дольше сохраняет свои свойства.

В ноутбуке установлен аккумулятор ёмкостью 5200 мАч (80 Вт/ч) с поддержкой быстрой зарядки. В комплекте идёт компактный блок питания мощностью 250 Вт, а также поддерживается зарядка через разъёмы USB-C мощностью до 100 Вт.

За ввод отвечает полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и однозонной RGB-подсветкой. Клавиши управления движением и навигационные клавиши выделены прозрачными голубыми кейкапами. Ход клавиш составляет 1,8 мм, а под клавиатурой расположен большой стеклянный тачпад.

Для комфортного подключения как рабочих, так и игровых периферийных устройств предусмотрены следующие интерфейсы:

Габариты устройства составляют 400×291,5 мм, при этом толщина увеличивается от 21,6 мм в передней части до 24,5 мм в задней. Вес ноутбука — 2,8 кг.

В России ноутбук MAIBENBEN X18A уже доступен для покупки по рекомендованной цене от 193 990 рублей.

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