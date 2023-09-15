HP представила Spectre Fold — 17-дюймовый ноутбук со складным дисплеем

HP Spectre Fold стал первым устройством компании, которое получило складной дисплей, что позволяет использовать его как планшет, ноутбук и настольный ПК.

Лэптоп получил складной 17-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 × 1920 пикселей и соотношением сторон 4:3. Заявлена сертификация IMAX Enhanced и поддержка стилуса. Клавиатура и сенсорное перо крепятся к устройству с помощью магнитов и заряжаются по средствам беспроводной зарядки.

За вычислительные возможности отвечает энергоэффективный процессор Intel Core i7-1250U с интегрированной графикой Iris Xe. Spectre Fold оснащён 16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5-5200 и NVMe SSD-накопителем на 1 ТБ.

Кроме этого, устройство получило раздельный аккумулятор ёмкостью 93 Вт/ч, поддержку беспроводных сетей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

По словам компании, корпус Spectre Fold на 90% изготовлен из переработанного магния и весит 1,35 кг без учёта клавиатуры, а с ней вес достигает до 1,62 кг. Габариты лэптопа в разложенном состоянии составляют 376,1 × 277,05 × 8,5 мм, а в сложенном — 277,05 × 191,31 × 21,4 мм.

В США HP Spectre Fold поступит в продажу в октябре по цене 4999 долларов (484 000 ₽). Количество устройств будет ограничено.