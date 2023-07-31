Amazon переименовал PS5 в PlayStation 5 Standard Console

Sony в ближайшее время может представить новую версию PlayStation 5. Если ранее компания начала глобальную распродажу, то сегодня на Amazon консоль переименована на PlayStation 5 Standard Console.

Предположительно, новинка получит изменения в железе, что позволит выделять меньше тепла и потреблять меньше электроэнергии, но при этом выдавать приличную производительность. Это не будет Slim-версия, так как Sony дополнительно зарабатывает на сменных панелях. По многочисленным сообщениям, консоль получит поддержку съемного дисковода.

Выход более производительной версии в виде PlayStation 5 Pro ожидается осенью 2024 года