PlayStation 5 начали распродавать по всему миру

Похоже, что компания Sony решила выпустить продвинутую версию PlayStation 5 с приставкой «Pro». Иначе, как можно объяснить глобальную распродажу консоли PlayStation 5 в Великобритании, Индии, Ирландии, Германии и других странах?

Например, PS5 сейчас в Великобритании можно приобрести за 399,99 фунтов стерлингов вместо 479,99 фунтов. В Германии аналогичная ситуация — 459,99 евро против старых 549,99 евро. Кроме того, скидка в размере 75 евро есть в Австрии и Ирландии.

Напомним, что ранее Sony поблагодарила за преданность своих пользователей. Компании удалось продать более 40 млн PS5 с момента появления на рынке.

Предположительно, распродажа сделана для того, чтобы избавиться от запасов PS5 на складах. Ведь уже этой осенью будет представлена PS5 с съёмным дисководом, а под конец 2024 года — мир увидит PlayStation 5 Pro.

