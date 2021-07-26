AirPods 3 представят этой осенью

Инсайдеры со ссылкой на собственные источники уверяют, что Apple представит новое поколение беспроводных наушников AirPods уже этой осенью. Внешним видом они будут похожи на AirPods Pro, а значит они получат форму затычек и короткие ножки.

Несмотря на внешнее сходство с AirPods Pro, новые AirPods 3 будут значительно дешевле. Стоит предположить, что снижению стоимости поспособствует отсутствие функции активного шумоподавления.

Также инсайдеры отмечают, что Apple представит AirPods 3 вместе с iPhone 13 во время презентации, которая пройдёт 14 сентября.

Стоит упомянуть, что более ранние отчеты указывали на запуск AirPods 3 во втором квартале 2021 года, поэтому на данный момент сентябрь является наиболее подходящим вариантом для долгожданного анонса.