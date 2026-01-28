Acer выпустила в России профессиональный 4К-монитор ProCreator PE320QKX | The GEEK
Acer выпустила в России профессиональный 4К-монитор ProCreator PE320QKX

Модель для специалистов, работающих с графикой, видео, анимацией, архитектурой, разработкой игр и сложными 3D-сценами.
Редакция The GEEK сегодня в 16:29

Acer выпустила в России флагманский профессиональный монитор ProCreator PE320QKX. Он ориентирован на выполнение задач, где важны точность изображения, высокая скорость отклика и корректная цветопередача.

Acer ProCreator PE320QKX оснащен 32-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением 4K UHD. Экран обеспечивает глубокий чёрный цвет, контрастность до 1 500 000:1 и стабильную яркость на уровне 1 000 нит в режиме HDR по всей площади дисплея.

Панель охватывает до 98% цветового пространства Adobe RGB и поставляется с заводской калибровкой с точностью цветопередачи Delta E < 1. Различие между цветом на экране и эталонным цветом при печати минимально и незаметно для глаза.

Монитор поддерживает частоту обновления до 240 Гц, а заявленное время отклика — 0,01-0,03 мс. Кроме того, есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro, которая обеспечивает синхронизацию частоты обновления с источником сигнала, снижая задержки и устраняя разрывы кадров.

Для снижения нагрузки на глаза ProCreator PE320QKX получил фирменные технологии BlueLight Shield Pro и Flickerless. Они уменьшают уровень вредного синего света и мерцание подсветки.

Монитор выполнен в строгом рабочем дизайне без лишних декоративных элементов и входит в линейку ProCreator. Также есть технология AI ProxiSense, которая распознает присутствие пользователя и автоматически реагирует на это, пробуждая экран и возвращая его к нормальной яркости, или наоборот снижая ее и переводя дисплей в энергосберегающий режим.

Acer ProCreator PE320QKX уже доступен в российских магазинах по цене от 101 340 рублей.

