Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

Samsung Odyssey 3D G90XF — один из самых необычных мониторов в линейке Odyssey и, пожалуй, один из самых экспериментальных дисплеев, которые сегодня можно встретить в массовой продаже. Это не попытка сделать универсальный монитор для работы, игр и всего подряд, а скорее демонстрация технологии и поиск нового пользовательского опыта.

Здесь 3D без очков, камеры и датчики слежения за положением головы, мощная начинка и ряд компромиссов, о которых важно знать заранее. Ниже — подробный разбор, как монитор устроен, что он умеет на практике и кому такой формат действительно имеет смысл рассматривать.

Характеристики Samsung Odyssey 3D G90XF

Модель: Samsung Odyssey 3D G90XF (S27FG900XI)

Габариты: 614.1×372.2×46 мм, 4.7 кг (без подставки); 614.1×541.5×203.3 мм, 7.5 кг (с подставкой)

Диагональ экрана: 27 дюймов

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 4K (3840×2160 пикселей)

Плотность пикселей: 163 ppi

Соотношение сторон: 16:9

Яркость: 350 нит

Частота обновления: 165 Гц

Контрастность: 1000:1

Время отклика пикселя (GtG): 1 мс

HDR: HDR10, HDR10+ Gaming

Цвета: более 1 млрд, 8bit+FRC, 99% sRGB

Максимальные углы обзора по горизонтали/вертикали: 178˚/178˚

Динамики: два канала по 5 Вт

Потребляемая мощность: 78 Вт (максимальная), 49 Вт (типичная), 0.5 Вт (в режиме ожидания)

Интерфейсы: DisplayPort 1.4, 2×HDMI 2.1, 2×USB-A 3.1 Gen1, USB-B 3.1 Gen1

Цена на момент обзора: 134 999 ₽

Комплектация

Монитор приезжает в обычной плотной картонной коробке — без лишнего пафоса и броской графики. Внутри есть весь необходимый набор для старта, ничего искать или докупать не нужно:

Монитор

Подставка

Внешний блок питания на 78 Вт

Сетевой кабель длиной 1,5 метра

Кабели HDMI и DisplayPort длиной 1,5 метра

Кабель USB-A на USB-B

Документация

Внешний вид и эргономика

Корпус Odyssey 3D G90XF выполнен из пластика в цвете «Матовый хром». Материал практичный, отпечатки собирает минимально, форма строгая и сдержанная, без агрессивных геймерских элементов. Монитор одинаково органично смотрится как на рабочем столе, так и в игровом сетапе.

В целом дизайн можно назвать минималистичным. Спереди на нижней грани размещена чёрная пластиковая вставка с логотипом Samsung и индикатором состояния, на задней панели — фирменный знак линейки Odyssey.

Отдельный вопрос вызывает оформление фронтальной части. Рамки вокруг экрана заметно толще, чем у большинства современных мониторов в этом ценовом сегменте. Формально такое решение оправдано — именно в верхней рамке размещены камеры и инфракрасные датчики, необходимые для работы 3D-режима. Тем не менее визуально подобный подход выглядит спорно.

Перед нами технологичный и недешёвый монитор, от которого ожидаешь более «воздушного» и современного дизайна. Коллегам подобное оформление может нравиться, но лично мне, с учётом привычки к тонким, едва заметным рамкам в современных мониторах, ноутбуках и телевизорах, решение воспринимается неоднозначно.

В верхней части корпуса как раз и расположена система камер и инфракрасных датчиков, отслеживающих положение головы при работе в 3D-режиме. По центру находится индикатор, который загорается красным при активации 3D-проекции.

Разъёмы для подключения вынесены на заднюю панель. Интерфейсная колодка включает два USB-A, USB-B, два HDMI, DisplayPort и разъём питания. Рядом расположен единственный орган управления монитором — пятипозиционный джойстик. Для аккуратной укладки кабелей предусмотрено отверстие в стойке подставки, позволяющее спрятать провода за монитором.

В нижней части корпуса реализована система RGB-подсветки Edge Lighting, которая здесь выполняет не декоративную, а вполне функциональную роль. В меню монитора доступна тонкая настройка: можно выбрать статичный цвет, задать динамические эффекты или активировать плавную смену оттенков.

Управление реализовано напрямую через OSD, без необходимости устанавливать дополнительное ПО.

Запаса яркости у подсветки достаточно, чтобы она работала не только как визуальный акцент под монитором, но и как источник мягкого рассеянного света.

Подсветка частично освещает стол, клавиатуру и пространство вокруг рабочего места, снижая контраст между экраном и окружением в тёмное время суток. За счёт этого глаза устают меньше, особенно при вечерних игровых сессиях или просмотре фильмов.

Важно и то, что Edge Lighting не перетягивает внимание на себя. Даже в динамических режимах эффекты выглядят аккуратно и сдержанно, без агрессивных вспышек и резких переходов.

Подставка состоит из широкой центральной стойки и металлического основания с резиновыми вставками для устойчивости. Экран можно наклонять, регулировать по высоте и поворачивать в портретный режим. Крепление стойки быстросъёмное, под ним скрывается стандартное VESA 100×100 мм — при желании монитор без проблем можно установить на кронштейн.

Пружинящий ход — особенность механизма компенсации веса. Стойка рассчитана на нагрузку монитора и после регулировки фиксирует положение жёстко, без самопроизвольных смещений.

Экран и качество изображения

В основе Samsung Odyssey 3D G90XF лежит 27-дюймовая IPS-панель с разрешением 4K и временем отклика 1 мс (GtG). Частота обновления достигает 165 Гц, есть поддержка AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Ключевая особенность дисплея — слой лентикулярных линз, расположенный между матрицей и внешним стеклом. Именно он формирует 3D-эффект без использования очков. Побочный эффект технологии — едва заметная диагональная «сеточка», которая проявляется при изменении положения головы. В играх и фильмах она почти не отвлекает, но при работе с текстом или светлым фоном становится заметной. По этой причине для офисных задач и длительной работы с документами монитор подходит плохо.

По яркости претензий нет: типичное значение около 350 нит достаточно для большинства сценариев. При этом HDR здесь стоит воспринимать как дополнительную опцию. Из-за ограниченной пиковой яркости выраженного HDR-эффекта, сопоставимого с моделями на 600 нит и выше, ждать не стоит. Зато отсутствует мерцание — технология Flicker Free работает корректно, и глаза устают меньше при длительном использовании.

Цветопередача уверенная: заявлена поддержка более 1 миллиарда цветов и охват 99% sRGB. Для игр, мультимедиа и повседневного потребления контента этого более чем достаточно. В настройках доступно несколько цветовых профилей, и наиболее сбалансированным выглядит режим «Графика» — цвета в нём естественные, без явных перекосов и перенасыщенности.

3D-технология

Ключевой особенностью монитора Samsung Odyssey 3D G90XF является 3D-режим без использования очков. Сразу стоит оговориться: это не сценарий «включил и поехал». Для активации объёмного изображения требуется действительно мощный ПК, иначе стабильной работы добиться не получится.

Рекомендуемая конфигурация для комфортной работы 3D-режима выглядит следующим образом:

Процессор: Intel Core i7 или выше, AMD Ryzen 7 1700X или выше

Оперативная память: 32 ГБ DDR5-5600

Интерфейс видеокарты: PCIe 4.0 или выше

Производитель отмечает, что преобразованием 2D-контента в 3D занимается ИИ. Алгоритмы анализируют изображение и добавляют глубину объектам в кадре. При этом само преобразование поддерживается только видеокартами NVIDIA — для корректной работы рекомендуется использовать RTX 3080 или более производительные модели.

Процесс подключения и настройки нельзя назвать простым. Помимо HDMI или DisplayPort требуется обязательное подключение USB-кабеля, установка актуальных драйверов монитора и видеокарты, а также фирменной утилиты Odyssey 3D Hub. Без неё 3D-режим не запускается. После выбора 4K-разрешения, максимальной частоты обновления и перезагрузки системы можно переходить к использованию объёмного изображения.

Odyssey 3D Hub автоматически проверяет конфигурацию системы и отображает список игр, которые уже поддерживают 3D. Эффект заметен сразу — ощущение глубины появляется уже в меню, ещё до начала игрового процесса.

В играх изображение действительно воспринимается иначе. Возникает ощущение, будто смотришь не на плоский экран, а в окно: пространство становится объёмным, сцены приобретают дополнительную глубину, а привычные проекты ощущаются по-новому.

Передать работу 3D-эффекта через фото или видео практически невозможно. Камера физически не видит глубину так, как её воспринимает глаз. Максимум, что удаётся зафиксировать на снимках, побочный эффект лентикулярной технологии. При взгляде на экран сбоку изображение для другого человека выглядит разъехавшимся и фрагментированным, что хорошо заметно на фото.

При фронтальном положении зрителя объёмное изображение собирается в цельную сцену, а глубину можно дополнительно настраивать. В фирменной утилите Odyssey 3D Hub доступна регулировка интенсивности 3D-эффекта, особенно полезная при просмотре фильмов. На кинематографичном контенте разница ощущается сильнее всего. В «Аватаре» объекты в кадре заметно отделяются от фона, сцены получают выраженное пространственное разделение.

Без компромиссов тоже не обошлось. Из-за особенностей лентикулярных линз фактическая чёткость в 3D-режиме снижается. Изображение визуально разделяется на слои. В 4K эффект выражен слабее, но при внимательном рассмотрении разницу заметить можно.

Отдельно стоит учитывать нагрузку на зрение. После длительных сессий появляется усталость, поэтому использовать 3D-режим часами подряд не рекомендуется. Дополнительное ограничение касается угла обзора. Эффект рассчитан на одного зрителя, при смещении в сторону объёмное изображение теряется.

Список поддерживаемых игр пока остаётся ограниченным, что сдерживает массовое применение технологии. Даже в текущем виде 3D-режим воспринимается как интересный и необычный опыт. Подходит не для повседневного использования, а для тех случаев, когда хочется получить новые ощущения от привычных игр.

Итого

Samsung Odyssey 3D G90XF (S27FG900XI) сложно назвать универсальным монитором для любых задач. В роли основного рабочего инструмента модель подходит слабо по простой причине: 3D-режим работает только в играх и при просмотре фильмов в полноэкранном формате. Рабочий стол и повседневные приложения объёмное изображение не поддерживают, поэтому для постоянной офисной нагрузки монитор изначально не задумывался.

Зато в сценариях, где важны эмоции и визуальный эффект, Odyssey 3D G90XF раскрывается на полную. Игры и фильмы в 3D действительно создают ощущение глубины без очков и дают необычные впечатления, ради которых устройство и создавалось. Такой монитор в первую очередь подойдёт геймерам и энтузиастам, которым интересно экспериментировать с форматами изображения.

Если взглянуть шире, путь 3D хорошо знаком: когда-то всё начиналось с простых красно-синих очков, затем появились более сложные решения с активными и пассивными затворами. Сегодня мы находимся в точке, где объёмное изображение можно наблюдать без каких-либо дополнительных устройств на глазах.

Пока технология далека от повседневного стандарта, но как демонстрация того, куда движется рынок дисплеев, Odyssey 3D G90XF выглядит любопытным и показательным шагом вперёд — скорее впечатлением и экспериментом, чем практичным инструментом на каждый день.