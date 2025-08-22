Acer выпустила в России 32-дюймовый ультратонкий 4K-монитор | The GEEK
Acer выпустила в России 32-дюймовый ультратонкий 4K-монитор

Толщина новинки всего 7,2 мм.

На российском рынке начались продажи нового плоского монитора Acer SH322QK. Главная особенность новинки — очень тонкий корпус (7,2 мм) и высококонтрастная VA-матрица.

Характеристики Acer SH322QK

  • Экран: 31,5 дюйма, 4K UHD (3840×2160), VA-матрица
  • Толщина: 7,2 мм
  • Частота обновления: 60 Гц
  • Реакция пикселя: 4 мс («G to G»)
  • Яркость: 250 кд/м²
  • Контрастность: 3000:1
  • Цветовой охват: 72% NTSC
  • Дополнительно: VESA 75×75, Acer VisionCare
  • Порты: 2×HDMI 2.0, 2×DisplayPort 1.2, аудиоразъем 3,5 мм;
Монитор получил тонкие рамки, встроенную стереосистему и регулируемую подставку: экран можно наклонять от –5° до +15°, поворачивать на 360° и менять высоту до 10 см. Для удобства предусмотрен держатель для кабелей. Кроме того, новинка поддерживает технологии AMD FreeSync и HDR10.

Acer SH322QK можно купить в российских магазинах электроники и на маркетпейсах по цене от 27 999 рублей.

id·208399·20250822_1738
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
