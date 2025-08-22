Acer выпустила в России 32-дюймовый ультратонкий 4K-монитор

На российском рынке начались продажи нового плоского монитора Acer SH322QK. Главная особенность новинки — очень тонкий корпус (7,2 мм) и высококонтрастная VA-матрица.
Характеристики Acer SH322QK
- Экран: 31,5 дюйма, 4K UHD (3840×2160), VA-матрица
- Толщина: 7,2 мм
- Частота обновления: 60 Гц
- Реакция пикселя: 4 мс («G to G»)
- Яркость: 250 кд/м²
- Контрастность: 3000:1
- Цветовой охват: 72% NTSC
- Дополнительно: VESA 75×75, Acer VisionCare
- Порты: 2×HDMI 2.0, 2×DisplayPort 1.2, аудиоразъем 3,5 мм;
Монитор получил тонкие рамки, встроенную стереосистему и регулируемую подставку: экран можно наклонять от –5° до +15°, поворачивать на 360° и менять высоту до 10 см. Для удобства предусмотрен держатель для кабелей. Кроме того, новинка поддерживает технологии AMD FreeSync и HDR10.
Acer SH322QK можно купить в российских магазинах электроники и на маркетпейсах по цене от 27 999 рублей.
