Игровые ноутбуки Acer Nitro V15 с RTX 5050 вышли в России

Компания Acer выпустила в России линейку игровых ноутбуков Nitro V15. Она рассчитана на геймеров, стримеров, креаторов и всех, кому нужен мощный, но при этом достаточно компактный ноутбук.

Экран — 15,6-дюймовый IPS с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления до 165 Гц. Новинки доступны в нескольких конфигурациях:

Intel Core i7-13620H (10 ядер);

Intel Core 5 210H (8 ядер);

Intel Core i5-13420H (8 ядер).

Все модели оснащены дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5050. Система охлаждения построена на двух вентиляторах и тепловых трубках. Управлять режимами работы можно через фирменную утилиту NitroSense.

Дополняют процессоры быстрые NVMe‑накопители объемом 512 ГБ или 1 ТБ, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR4. При этом Acer Nitro V15 поддерживает расширение ОЗУ и добавление второго SSD в форм‑факторе M.2.

Для подключения периферии предусмотрен полный набор портов: HDMI 2.1, USB Type-C, три USB-A, Ethernet RJ-45 и аудиоразъем 3,5 мм. Автономность обеспечивается аккумулятором на 57 Вт·ч.

Стоимость Acer Nitro V15 следующая: