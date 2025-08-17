AOC выпустила игровой монитор с частотой обновления 420 Гц за 18 тыс. рублей

Компания AOC выпустила в Китае новый игровой монитор 25G4K. Новинка ориентирована на киберспортсменов и любителей динамичных игр, где важна максимальная скорость и четкость изображения.

24,5-дюймовый монитор оснащен IPS-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей и поддержкой частоты обновления до 420 Гц (через DisplayPort). Время отклика составляет 1 мс GTG и 0,3 мс MPRT. Для защиты глаз реализованы технологии DC Dimming и Low Blue Light.

Устройство имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, обеспечивает яркость до 400 нит и поддерживает HDR-контент. Заводская калибровка дает точность передачи цвета с отклонением Delta E < 2. Цветовой охват — 92% DCI-P3. Также есть система шестиканальной настройки оттенков и насыщенности.

AOC 25G4K поддерживает AMD FreeSync и Adaptive-Sync, фирменную технологию MBR Sync для уменьшения размытия в динамичных сценах, а также игровые режимы: Dark Boost для лучшей видимости в темных сценах, «умный прицел» и «снайперский зум».

Подставка регулируется по высоте (до 130 мм), наклону (от –5° до +23°), повороту (±30°) и повороту экрана на 90°. Также предусмотрено крепление VESA 100×100 мм. В числе портов: DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и аудиовыход 3,5 мм.

AOC 25G4K продают по цене 1 599 юаней (~$222 или 17 800 рублей).