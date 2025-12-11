Lunnen представил первые мониторы Ground

Бренд Lunnen выпустил свою первую линейку мониторов Ground. В серии — две модели: 24 и 27 дюймов. Обе получили IPS-матрицы с разрешением 2560×1440 и стандартной для QHD детализацией, которая подходит для офисных задач и базовой графики.

Мониторы оснащены USB-C с Power Delivery 65 Вт — ноутбук можно заряжать и выводить изображение через один кабель. Яркость заявлена на уровне 450 нит, что заметно выше типичных офисных значений и помогает сохранять читаемость даже при ярком свете.

Из приятных мелочей: частота обновления 100 Гц и режим Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза, антибликовое покрытие, а также полноценная эргономика — регулируются высота, угол наклона и поворот экрана. Есть крепление VESA, если монитор нужно повесить на кронштейн. Управление происходит через задний джойстик.

По портам: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C и два USB-A.

Стоимость на Яндекс Маркете: от 15 990 рублей за 24 дюйма и от 17 990 рублей за 27-дюймовую модель.