TECNO выпустит в России свои первые мониторы | The GEEK
Новости

TECNO выпустит в России свои первые мониторы

На рынок выйдут две модели — офисная и игровая.
Редакция The GEEK сегодня в 11:09

TECNO готовится запустить в России продажи своих первых мониторов — MEGAVIEW SE и MEGAVIEW GT. Об этом рассказали редакции The GEEK в пресс-службе компании.

MEGAVIEW SE — доступный офисный вариант с 23,8-дюймовым IPS-экраном Full HD, частотой обновления 100 Гц и цветовым охватом 100% sRGB. Монитор предназначен для комфортной работы и учёбы.

MEGAVIEW GT — изогнутый 34-дюймовый игровой монитор с VA-матрицей WQHD (3440×1440), частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс. Модель охватывает 95% DCI-P3.

Цены на мониторы TECNO MEGAVIEW пока не объявлены.

id·215252·20251126_1109
