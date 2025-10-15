Игровой ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI с GeForce RTX 50 вышел в России | The GEEK
Игровой ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI с GeForce RTX 50 вышел в России

Машина для геймеров, стримеров и контент-мейкеров.

Acer представила в России игровой ноутбук Predator Helios Neo 16 AI. Компания позиционирует его как устройство для хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента.

Характеристики Predator Helios Neo 16 AI

  • Габариты: 356,78×275,5×26,75 мм, 2,7 кг
  • Экран: 16 дюймов, IPS, 2560×1600 пикселей, 16:10, 240 Гц, HDR, 100% DCI-P3
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 255HX (20 ядер) / Intel Core Ultra 7 275HX (24 ядра)
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ GDDR7 / RTX 5070 Ti 12 ГБ GDDR7
  • ОЗУ: 32 ГБ DDR5
  • Память: 1 ТБ NVMe SSD / 2 ТБ NVMe SSD
  • Аккумулятор: 90 Вт*ч
  • Порты: 1×HDMI 2.1, 1×USB-C (USB 3.2 Gen 2), 1×USB-C (Thunderbolt 4), 3×USB-A (USB 3.2), RJ-45, слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для наушников
  • Прочее: Wi Fi 6E, Bluetooth, стереодинамики, микрофоны, веб-камера, RGB-подсветка клавиатуры и логотипа
predator-helios-neo-16-ai

Помимо вышеперечисленных характеристик, ноутбук поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и NVIDIA Studio, а также встроенное ПО PredatorSense с ИИ-алгоритмами для полного мониторинга всех параметров системы, управления вентиляторами, настройки подсветки, выбора профилей (Тихий/Сбалансированный/Производительность) и автоматической оптимизации. При этом за отвод тепла отвечает система охлаждения AeroBlade 3D пятого поколения с жидким металлом.

В России доступны две конфигурации по следующим ценам:

  • Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-76VQ) — от 159 990 рублей;
  • Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-92NH) — от 214 990 рублей.
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
