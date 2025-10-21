В России вышел Predator Helios 18 AI — ноутбук с экраном 250 Гц, RTX 5080 и 128 ГБ ОЗУ

Acer представила в России новый игровой ноутбук Predator Helios 18 AI. Новинка ориентирована на хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужны максимальная производительность и точная цветопередача.
Игровой ноутбук оснащен 18-дюймовым IPS Mini-LED экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 250 Гц, пиковой яркостью до 1000 нит и 100% DCI-P3.
Внутри — 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX. Его дополняют мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7, а также до 128 ГБ оперативной памяти DDR5. За хранение данных отвечают накопители PCIe NVMe SSD объемом 2 ТБ и 4 ТБ. При этом постоянную память в будущем можно расширить, в корпусе предусмотрены два слота M.2.
Охлаждение устройства осуществляется с помощью системы из двух вентиляторов AeroBlade 3D 6-го поколения. Менять режимы производительности можно с помощью механических переключателей MagKey 4.0. Кроме того, есть возможность максимально гибко настраивать подсветку клавиатуры.
Что касается звука, то акустика в Predator Helios 18 AI построена на базе фирменной системы Predator Vox, которая состоит из шести высококачественных динамиков с направленным звуковым полем и широким диапазоном частот.
Пользователям доступен широкий набор портов:
- 1x HDMI 2.1;
- 2x Thunderbolt 5 (USB-C);
- 3x USB-A (USB 3.2);
- Слот для карт SD;
- 3,5-мм аудиоразъем;
- RJ-45.
Ноутбуки уже можно приобрести в магазинах электроники и на маркетплейсах по следующим ценам:
- Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-93FD) — от 385 999 рублей;
- Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-99GX) — от 329 999 рублей;
- Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-939Q) — от 320 250 рублей.
Напомним, на прошлой неделе Acer представила в России игровой ноутбук Predator Helios Neo 16 AI.
