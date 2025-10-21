В России вышел Predator Helios 18 AI — ноутбук с экраном 250 Гц, RTX 5080 и 128 ГБ ОЗУ | The GEEK
close
Новости

В России вышел Predator Helios 18 AI — ноутбук с экраном 250 Гц, RTX 5080 и 128 ГБ ОЗУ

Цены на такую машину стартуют от 320 тысяч рублей.

Acer представила в России новый игровой ноутбук Predator Helios 18 AI. Новинка ориентирована на хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужны максимальная производительность и точная цветопередача.

Игровой ноутбук оснащен 18-дюймовым IPS Mini-LED экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 250 Гц, пиковой яркостью до 1000 нит и 100% DCI-P3.

Внутри — 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX. Его дополняют мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7, а также до 128 ГБ оперативной памяти DDR5. За хранение данных отвечают накопители PCIe NVMe SSD объемом 2 ТБ и 4 ТБ. При этом постоянную память в будущем можно расширить, в корпусе предусмотрены два слота M.2.

Охлаждение устройства осуществляется с помощью системы из двух вентиляторов AeroBlade 3D 6-го поколения. Менять режимы производительности можно с помощью механических переключателей MagKey 4.0. Кроме того, есть возможность максимально гибко настраивать подсветку клавиатуры.

Что касается звука, то акустика в Predator Helios 18 AI построена на базе фирменной системы Predator Vox, которая состоит из шести высококачественных динамиков с направленным звуковым полем и широким диапазоном частот.

Пользователям доступен широкий набор портов:

  • 1x HDMI 2.1;
  • 2x Thunderbolt 5 (USB-C);
  • 3x USB-A (USB 3.2);
  • Слот для карт SD;
  • 3,5-мм аудиоразъем;
  • RJ-45.

Ноутбуки уже можно приобрести в магазинах электроники и на маркетплейсах по следующим ценам:

  • Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-93FD) — от 385 999 рублей;
  • Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-99GX) — от 329 999 рублей;
  • Acer Predator Helios 18 AI (PH18-73-939Q) — от 320 250 рублей.

Напомним, на прошлой неделе Acer представила в России игровой ноутбук Predator Helios Neo 16 AI.

id·213046·20251021_1616
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на M5
Игровой ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 AI с GeForce RTX 50 вышел в России
Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле
Игровые ноутбуки Acer Nitro V15 с RTX 5050 вышли в России
Вышел игровой ноутбук MAIBENBEN X16B в стиле Atomic Heart — лимитка, которую разберут мгновенно
Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса
MAIBENBEN выпустила в России игровой ноутбук X16E с RTX 5080 и «водянкой»
Acer выпустила в России 32-дюймовый ультратонкий 4K-монитор
HONOR выпустила в России MagicBook X16 AMD 2025 — самый доступный и выносливый ноутбук бренда
Продажи игрового ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 с RTX 5060 начались в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  3. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  4. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  6. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры
Смотреть все обзоры