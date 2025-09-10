Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

Ещё в начале 2024 года я собрал новый игровой ПК на базе Radeon RX 7900 XTX — его производительности хватает для запуска любых современных игр в 4K. Однако я долго откладывал обновление дисплея, у меня была 32-дюймовая IPS-панель с разрешением 3840×2160 и частотой 60 Гц. Для работы и гейминга этого было достаточно, но потенциал системы явно использовался не полностью.

На новый монитор я решился только в марте. После долгих раздумий остановился на решении, которое отличается от привычных форматов — 39-дюймовом изогнутом W-OLED мониторе LG 39GS95QE-B с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 240 Гц и поддержкой HDR. Выбор был обоснован желанием получить более иммерсивный игровой опыт и повысить удобство работы сразу с несколькими окнами без размещения на столе разных дисплеев.

Характеристики LG 39GS95QE-B

Модель: LG UltraGear 39GS95QE-B

Диагональ: 38.5″

Разрешение: 3440×1440

Соотношение сторон: 21:9

Плотность пикселей: 96 ppi

Тип панели: OLED (WOLED), 10-бит

Покрытие панели: матовое

Изгиб экрана: 800R

Частота обновления: до 240 Гц

Время отклика: 0.03 мс (GtG)

Цветовой охват: 98.5% DCI-P3

HDR: DisplayHDR True Black 400

Синхронизация: G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro

Интерфейсы: 2×HDMI 2.1, 1×DisplayPort 1.4 (DSC), 1×USB-B 3.0 концентратор, 2×USB-A 3.0 на выход, 3.5 мм аудио-вход с поддержкой DTS Headphone:X

Подставка: регулировка по высоте, наклону и повороту

Размеры: 887.8×611.2×309.9 мм

Вес: 10.4 кг

Встроенные динамики: отсутствуют

Питание: внешний блок питания

Стоимость на момент обзора: 88 990 ₽

Распаковка и установка

LG 39GS95QE-B поставляется в крупной коробке с ручками, внутри есть всё необходимое для быстрого старта. Для сборки не понадобятся инструменты: подставка крепится с помощью винта с широкой ручкой — его можно закрутить рукой без отвёртки.

Конструкция сразу создаёт ощущение монолитности: массивная металлическая подставка и толстая ножка удерживают панель уверенно, без люфтов. Но весит монитор больше десяти килограммов, а его диагональ — почти 39 дюймов. Устанавливать его в одиночку не слишком удобно — проще и безопаснее попросить помощи, чтобы аккуратно поставить дисплей на стол и не повредить панель.

Дизайн и кабель-менеджмент

Монитор LG 39GS95QE-B выглядит сдержанно, но в то же время стильно. Корпус обладает тёмно-фиолетовым оттенком, который заметен только при определённом освещении и добавляет устройству характер. Сзади — регулируемая RGB подсветка, её можно включать для мягкого цветового акцента на стене или вовсе отключить, чтобы не отвлекала.

Подставка массивная и надёжная, а сам монитор регулируется по высоте, наклону и повороту, кабели можно провести через аккуратное отверстие в ножке. В итоге, даже при подключении нескольких устройств рабочее место остаётся визуально чистым.

Матовое антибликовое покрытие повышает удобство использования в комнатах с яркими источниками света, и окнами: паразитные блики приглушаются и не превращают картинку в зеркало. Обратная сторона медали — лёгкая «зернистость» на сплошных светлых заливках, заметная, если смотреть в упор, а также слегка приглушённые цвета в сравнении с глянцевыми мониторами.

Интерфейсы для подключения и возможности настройки

Набор разъёмов у монитора современный:

два HDMI 2.1,

один DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC,

USB‑хаб (два порта USB‑A, USB‑B концентратор)

3,5‑мм выход с поддержкой DTS Headphone:X: подключаете наушники и получаете виртуальный 3D‑звук и точную локализацию источников в играх.

Поддержка 240 Гц работает и по HDMI, и по DisplayPort, но важно, чтобы видеокарта и кабель соответствовали стандарту — без HDMI 2.1 или DP 1.4 (DSC) полного потенциала панели не раскрыть. Благо, все необходимые кабеля присутствуют в комплектации.

Из минусов — отсутствие USB-C с поддержкой вывода картинки, владельцам современных ноутбуков пригодился бы выделенный разъём для подключения без использования HDMI.

Под экраном расположен джойстик управления — он заменяет сразу все кнопки. Навигация простая: короткое нажатие вызывает меню, смещения вбок — перелистывают разделы. В OSD доступны игровые и универсальные профили (Gamer 1/2, FPS, RTS, Vivid, Reader, sRGB), настройка уровня чёрного, оверлей с частотой кадров и даже возможность вывести прицел поверх изображения.

Есть sRGB‑эмуляция и расширенные инструменты цвета: регулировка цветовой температуры, гаммы, 6‑осевая коррекция оттенка/насыщенности. Для калибровки под свои задачи — LG Calibration Studio с записью профиля в память монитора. Из фирменных фишек — Live Color Low Blue Light: снижает «синее» свечение монитора без заметной потери насыщенности. Для защиты панели от выгорания предусмотрены сдвиг пикселей, экранная заставка и периодическая автоматическая очистка от остаточного изображения.

Для работы с несколькими источниками есть режимы Picture-in-Picture и Picture-by-Picture, а в фирменной программе OnScreen Control экран можно делить на зоны и привязывать к ним окна.

Как в играх?

Именно в играх LG 39GS95QE-B раскрывается на все 100%. Диагональ в 39 дюймов и агрессивный изгиб 800R создают эффект присутствия: поле зрения заполняется полностью, и в гонках или action-играх действительно возникает ощущение, что ты находишься внутри сцены. В шутерах широкий угол обзора даёт дополнительное преимущество за счёт больших углов обзора, а в более визуально насыщенных играх вроде Forza Horizon или Cyberpunk 2077 картинка завораживает сочетанием масштаба и насыщенных цветов.

Частота обновления в 240 Гц и минимальная задержка отклика (порядка 0.03 мс) делают игровой процесс максимально плавным и отзывчивым. В соревновательных шутерах вроде CS2 монитор ведёт себя безупречно: картинка не рвётся, движения выглядят естественно, отклик мгновенный. Поддержка G-Sync и FreeSync Premium Pro дополнительно сглаживает картинку.

Картинка в режиме HDR впечатляет: светлые объекты вроде фар автомобиля или вспышек в темноте действительно «слепят» за счёт пиковой яркости до 1300 нит, при этом тёмные сцены не теряют деталей благодаря полному отключению пикселей. Цвета выглядят естественно и насыщенно — 10-битная матрица и охват почти всего пространства DCI-P3 делают картинку цельной и кинематографичной.

Кинотеатр для одного зрителя

Для любителей кино и сериалов, LG 39GS95QE-B отлично подходит для просмотра в «кинематографическом» формате 21:9. Картинка заполняет экран целиком, без чёрных полос сверху и снизу, и создаёт ощущение настоящего кинотеатра. OLED-панель добавляет глубину и контраст, а HDR делает изображение более выразительным, подчёркивая детали в светлых и тёмных сценах.

Однако это удовольствие рассчитано на одного зрителя. Из-за сильного изгиба комфортно сидеть только по центру — при попытке смотреть контент вдвоём ощущение погружения пропадает. Встроенных динамиков нет, а из-за размеров экран легко перекрывает настольную акустику. В итоге наилучший опыт обеспечивают либо наушники, либо внешняя звуковая система, расположенная отдельно от монитора.

LG 39GS95QE-B это отличное решение для личного погружения в контент, но расположить вокруг него компанию для просмотра фильма не получится.

Один монитор вместо двух

Несмотря на ярко выраженный игровой уклон, LG 39GS95QE-B оказался удобным и для работы. На широком экране легко разместить сразу несколько приложений: таблицу, презентацию и мессенджер рядом, без постоянного переключения окон.

Встроенные режимы PBP и PIP позволяют делить экран на зоны или подключать два устройства одновременно, что делает монитор своеобразной заменой связки из двух дисплеев. При этом на столе остаётся один экран, а не две-три панели разного размера, и рабочее место выглядит аккуратнее.

Но есть ограничения. Разрешение 3440×1440 на диагонали почти 39 дюймов даёт плотность около 96 ppi, и этого не всегда хватает для комфортной работы с большим объёмом текста или мелкими элементами интерфейса. Шрифты выглядят менее чётко, чем на классических 4K-мониторах меньшей диагонали. К этому добавляется и специфика W-OLED-матрицы с субпиксельной структурой RWBG — вокруг текста можно заметить лёгкие цветовые ореолы, напоминающие хроматические аберрации.

Для задач вроде редактирования фото или работы с презентациями эти нюансы не критичны — наоборот, честный чёрный и широкий охват DCI‑P3 помогают точнее оценивать изображение; при необходимости можно включить sRGB‑режим для веб‑графики и снизить насыщенность. Но если основная работа связана с текстом и таблицами, такие особенности стоит учитывать заранее.

Итого. Кому подойдёт и стоит ли покупать LG 39GS95QE-B?

По итогу нескольких месяцев использования монитор LG 39GS95QE-B произвёл на меня сильное впечатление. Это один из самых ярких и захватывающих мониторов, с которыми я сталкивался. В играх и при просмотре фильмов в одиночку эффект погружения огромный — благодаря диагонали, изгибу и непревзойдённому OLED‑контрасту.

При этом, монитор однозначно не лишён компромиссов: для работы с текстом не хватает плотности пикселей, встроенного звука нет, а из‑за изгиба смотреть контент вдвоём неудобно. По сути, это экран для эгоиста, который раскрывается на все сто именно в играх.

Алексей Беркутов Плюсы мощный эффект погружения в играх и фильмах

высокая частота обновления и минимальная задержка

точная цветопередача и высокая пиковая яркость

многозадачность с режимами PBP/PIP Минусы невысокая плотность пикселей — заметно при работе с текстом

отсутствие встроенных динамиков

сильный изгиб делает совместный просмотр контента неудобным