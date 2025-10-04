Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

Acer Aspire 3 17 — это ноутбук, который изначально создавался как надежный инструмент на каждый день. Большой экран, сдержанный внешний вид и достаточная производительность делают его вариантом для работы и учебы. В этом обзоре я расскажу, чего стоит ждать от Aspire 3 17 в реальной эксплуатации, каковы его плюсы и недостатки.

Характеристики Acer Aspire 3 17

Модель: Acer Aspire 3 17 (A317-55P-35S2)

Габариты: 402.1×256.5×19.9 мм, 2.1 кг

Экран: 17.3 дюймов, IPS, 16:9, FHD, 1920×1200 пикселей, 60 Гц, до 250 нит, 45% NTSC, матовый

Процессор: Intel Core i3 N305 (до 3,8 ГГц в режиме Turbo)

Видеокарта: интегрированная Intel UHD Graphics

ОЗУ: 16 ГБ (LPDDR5)

ПЗУ: 512 ГБ (PCI-E 4.0 x4)

Батарея: 40 Вт*ч, адаптер питания на 45 Вт

ОС: нет

Интерфейсы и связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2×USB 3.0, HDMI 2.1, 3.5 мм, USB Type-C 3.2 Gen3, Kensington Lock

Цена на момент обзора: 40 900 ₽

Что в коробке

Acer Aspire 3 17 приходит в самой простой упаковке — обычная коричневая коробка с названием модели и логотипом компании. Внутри все строго и без сюрпризов:

Ноутбук;

Зарядное устройство мощностью 45 Вт с круглым штекером;

Комплект документов.

Кстати, стоит учитывать, что «из коробки» ноутбук идет без предустановленной операционной системы. То есть сразу после покупки придется самостоятельно устанавливать Windows, Linux или любую другую ОС.

Строгий, но надежный

Когда берешь Acer Aspire 3 17 в руки, сразу понимаешь, что это рабочая машина без намека на «показуху». Корпус устройства выполнен из металла, он выглядит просто и без лишних «украшательств», но достаточно монолитно и строго. Надписи «Acer» и «Aspire» разнесены на противоположные стороны крышки ноутбука.

«Тест на макбук» Aspire 3 17 не проходит. Петли тугие, поэтому одной рукой крышку открыть не получится — ноутбук приходится придерживать. Но в этом есть плюс: экран фиксируется надежно и не болтается.

Интересная деталь — под углом больше 90 градусов нижний край крышки немного приподнимает корпус за счет небольших резиновых «крючков». Благодаря этому создается небольшой наклон клавиатуры, а охлаждение становится эффективнее.

Для 17-дюймового ноутбука габариты оказались вполне адекватными: около 2,1 кг веса и корпус тоньше 2 см. Да, он не ультратонкий, но в рюкзак помещается без проблем. Рамки вокруг экрана средние — ни толстые, но и безрамочным экран назвать нельзя. Несмотря на это, Aspire 3 17 выглядит современно.

Веб-камера здесь самая обычная — 720p, но с микрофонами с шумоподавлением. Для созвонов с коллегами в Zoom или Teams хватает. По качеству микрофонов также претензий нет — стандартный «ноутбучный уровень».

Клавиатура имеет цифровой блок — плюс для тех, кто часто работает с таблицами. Ход клавиш хороший, есть четкая тактильная отдача. Единственный дискомфорт вызывают уменьшенные стрелки (вверх и вниз) — попадать по ним не всегда получается. В остальном же положение кнопок стандартное, поэтому «переехать» на Aspire 3 17 не составит труда.

Кстати, кнопка включения ноутбука здесь выполнена как обычная клавиша и никак не выделяется. Чтобы включить устройство, необходимо зажать ее буквально на секунду. Вот чего точно не хватает так это сканера отпечатков пальцев, который стал привычным элементом для современных моделей.

Тачпад компактный с гладкой поверхностью, но слегка шумный при кликах.

Задняя панель ноутбука состоит их переработанного пластика и имеет слегка ребристую фактуру. На дне расположились вентиляционная решетка, отверстия динамиков и четыре резиновые ножки. Там же справа спрятана маленькая кнопка для сброса аккумулятора — редкая, но полезная деталь.

Что касается системы охлаждения, то горячий воздух выводится из ноутбука назад, а само отверстие не перекрывается петлей крышки. При высокой нагрузке именно правая верхняя часть нагревается чуть сильнее остального корпуса.

Пройдемся по портам. Слева находятся разъем питания, USB Type-C (поддерживает зарядку и вывод изображения), HDMI 2.1 и USB-A. Справа — Kensington Lock, еще один USB-A и разъем под наушники 3,5 мм. Отдельно стоит обратить внимание, что заряжать Aspire 3 17 можно не только комплектным адаптером с круглым штекером, но и сторонней зарядкой с USB-C. Как по мне, это огромный плюс.

Со звуком все ожидаемо: динамики справляются с фильмами и видео, но музыку они «не вытягивают» — баса почти нет, верхние частоты тоже смазаны. Для фона или работы этого хватает, но для нормального прослушивания лучше использовать наушники или внешние колонки.

Экран для долгих часов работы

В Acer Aspire 3 17 установлен большой 17,3-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920×1080). Формат привычный — 16:9, так что проблем с совместимостью нет.

Картинка выглядит достаточно четкой, пиксели не видно. Запас яркости — около 250 нит. Для дома или офиса этого хватает, а вот под прямым солнцем изображение заметно блекнет. Впрочем, это скорее «офисно-домашний» ноутбук, а не устройство для постоянной работы на улице.

Есть полезная функция Acer BlueLightShield — она уменьшает синий свет и делает работу безопаснее для глаз. Особенно это ощущается вечером: глаза меньше устают, и можно дольше сидеть за ноутбуком без чувства дискомфорта.

Еще один плюс — экран не мерцает на разных уровнях яркости. Это мелочь, о которой редко задумываешься заранее, но в реальном использовании она очень заметна: даже после долгого рабочего дня нет ощущения «песка» в глазах.

В целом дисплей у Acer Aspire 3 17 оставляет приятное впечатление. Да, он не про высокую яркость или профессиональную цветопередачу, но для своих задач — более чем. Диагональ в 17 дюймов позволяет с комфортом заниматься повседневными делами: от чтения и работы с документами до просмотра фильмов или учебных материалов.

Для работы и не только

Внутри Acer Aspire 3 17 стоит относительно свежий (2023 года) 8-ядерный процессор Intel Core i3 N305, который в турбо-режиме разгоняется до 3,8 ГГц. Да, решение необычное, если не помнить о позиционировании ноутбука.

За графику отвечает встроенное Intel UHD Graphics. Все это дополняют 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Этого хватает и для быстрой работы системы, и для хранения рабочих файлов, фотографий, фильмов или приличной медиатеки.

Если нужен моноблок Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

В повседневных задачах ноутбук чувствует себя уверенно. Открыть десяток вкладок в браузере, параллельно включить YouTube и работать в Word или Excel — все это работает без намека на зависания. Для учебы, работы или домашнего использования ресурсов более чем достаточно.

Если же попробовать нагрузить устройство тяжелыми программами вроде видеомонтажа или 3D-редактора, сразу становится заметно, что это не его стихия. Да, ноутбук справится, но скорость падает, а ожидать, например, рендера Shorts, приходится дольше.

Сразу стоит понимать, что Acer Aspire 3 17 — это не игровой ноутбук. Современные ААА-игры с красивой графикой он просто «не потянет», и ждать от встроенной графики чудес не стоит.

Но если речь о старой доброй классике, все меняется. Такие проекты, как The Elder Scrolls IV: Oblivion, Gothic, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля или даже GTA V, запускаются без проблем и работают стабильно. Для тех, кто хочет иногда расслабиться за любимыми играми из прошлого — этого более чем достаточно.

Автономность

За автономность Aspire 3 17 отвечает батарея на 40 Вт·ч. Производитель заявляет около 5,5 часов работы от аккумулятора, и в целом это совпадает с реальностью.

В повседневных сценариях картина выглядит так:

Работа с документами и браузером (Wi-Fi, яркость около 60%) — ноутбук спокойно держится 4,5-5 часов;

Просмотр фильмов или видео на YouTube на средней яркости — около 4 часов;

Игры — около 2 часов.

В итоге Aspire 3 17 нельзя назвать «долгожителем», но для учебы и работы его автономности достаточно.

Итого: для кого этот ноутбук

Acer Aspire 3 17 — настоящая «рабочая лошадка». Это ноутбук без лишнего «блеска», но со всем необходимым для учебы, работы и повседневных задач. Он отлично подойдет для тех, нужен большой экран и надежный помощник на каждый день.

