Acer выпустила в России 32-дюймовый 4K-монитор для дизайнеров и видеомонтажеров

Acer выпустила в России профессиональный 32-дюймовый монитор CB322QK с IPS-матрицей и разрешением 4K UHD. Новинка создана для дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров и всех, кто работает с визуальным контентом на профессиональном уровне.

Характеристики монитора Acer CB322QK

Диагональ: 31,5 дюйма

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 3840×2160 (4K)

Частота обновления: 60 Гц

Минимальная задержка: 4 мс

Поддержка AMD FreeSync: Да

Яркость: до 350 кд/м²

Поддержка HDR: HDR10

Плотность пикселей: 140 PPI

Глубина цвета: 10 бит (8 бит + FRC), 1,07 млрд цветов

Цветовой охват: 99% sRGB

Порты: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C (с питанием до 65 Вт), 1x RJ45, 2x USB-A 3.0, 1x 3,5-мм разъем для наушников

Встроенные динамики: 2x 2 Вт

Кроме того, устройство получило фирменные технологии защиты зрения Acer VisionCare:

Flickerless — устраняет вредное мерцание экрана

BlueLightShield — снижает вредный для глаз уровень синего спектра

ComfyView — антибликовое покрытие снижает нагрузку на глаза

Low-dimming — поддерживает на 15% более низкий уровень яркости

Монитор Acer CB322QK уже доступен для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах по цене от 48 480 рублей.