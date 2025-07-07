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Acer выпустила в России 32-дюймовый 4K-монитор для дизайнеров и видеомонтажеров

Новинка отличается точной цветопередачей, эргономичной конструкцией и широким набором интерфейсов.

Acer выпустила в России профессиональный 32-дюймовый монитор CB322QK с IPS-матрицей и разрешением 4K UHD. Новинка создана для дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров и всех, кто работает с визуальным контентом на профессиональном уровне.

Характеристики монитора Acer CB322QK

  • Диагональ: 31,5 дюйма
  • Тип матрицы: IPS
  • Разрешение: 3840×2160 (4K)
  • Частота обновления: 60 Гц
  • Минимальная задержка: 4 мс
  • Поддержка AMD FreeSync: Да
  • Яркость: до 350 кд/м²
  • Поддержка HDR: HDR10
  • Плотность пикселей: 140 PPI
  • Глубина цвета: 10 бит (8 бит + FRC), 1,07 млрд цветов
  • Цветовой охват: 99% sRGB
  • Порты: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C (с питанием до 65 Вт), 1x RJ45, 2x USB-A 3.0, 1x 3,5-мм разъем для наушников
  • Встроенные динамики: 2x 2 Вт

Кроме того, устройство получило фирменные технологии защиты зрения Acer VisionCare:

  • Flickerless — устраняет вредное мерцание экрана
  • BlueLightShield — снижает вредный для глаз уровень синего спектра
  • ComfyView — антибликовое покрытие снижает нагрузку на глаза
  • Low-dimming — поддерживает на 15% более низкий уровень яркости

Монитор Acer CB322QK уже доступен для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах по цене от 48 480 рублей.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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