Acer выпустила в России 32-дюймовый 4K-монитор для дизайнеров и видеомонтажеров

Acer выпустила в России профессиональный 32-дюймовый монитор CB322QK с IPS-матрицей и разрешением 4K UHD. Новинка создана для дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров и всех, кто работает с визуальным контентом на профессиональном уровне.
Характеристики монитора Acer CB322QK
- Диагональ: 31,5 дюйма
- Тип матрицы: IPS
- Разрешение: 3840×2160 (4K)
- Частота обновления: 60 Гц
- Минимальная задержка: 4 мс
- Поддержка AMD FreeSync: Да
- Яркость: до 350 кд/м²
- Поддержка HDR: HDR10
- Плотность пикселей: 140 PPI
- Глубина цвета: 10 бит (8 бит + FRC), 1,07 млрд цветов
- Цветовой охват: 99% sRGB
- Порты: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C (с питанием до 65 Вт), 1x RJ45, 2x USB-A 3.0, 1x 3,5-мм разъем для наушников
- Встроенные динамики: 2x 2 Вт
Кроме того, устройство получило фирменные технологии защиты зрения Acer VisionCare:
- Flickerless — устраняет вредное мерцание экрана
- BlueLightShield — снижает вредный для глаз уровень синего спектра
- ComfyView — антибликовое покрытие снижает нагрузку на глаза
- Low-dimming — поддерживает на 15% более низкий уровень яркости
Монитор Acer CB322QK уже доступен для покупки в российских магазинах электроники и на маркетплейсах по цене от 48 480 рублей.
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