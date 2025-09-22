Thunderobot выпустила 26,5″ QD-OLED-монитор с частотой 500 Гц за $600

Компания Thunderobot выпустила игровой монитор DQ27F500E с частотой обновления 500 Гц. Новинка построена на четвёртом поколении панели Samsung QD-OLED и уже доступна в Китае по цене 3999 юаней (~$562).

Характеристики

Экран: 26,5″, разрешение 2560×1440 (2K), частота до 500 Гц (HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C).

26,5″, разрешение 2560×1440 (2K), частота до 500 Гц (HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C). Яркость и контраст: до 1000 нит, контрастность 1 500 000:1, сертификация VESA DisplayHDR 400.

до 1000 нит, контрастность 1 500 000:1, сертификация VESA DisplayHDR 400. Цветопередача: Delta E≤2, охват 99% DCI-P3, 98% AdobeRGB, 100% sRGB, 80% BT.2020, 10-битный цвет.

Delta E≤2, охват 99% DCI-P3, 98% AdobeRGB, 100% sRGB, 80% BT.2020, 10-битный цвет. Время отклика: 0,03 мс (GtG).

0,03 мс (GtG). Защита панели: пиксельный шифт, обнаружение статичного контента и ИИ-алгоритмы против выгорания матрицы.

Для геймеров и работы

Монитор оснащён игровыми инструментами: FPS-счётчиком, перекрестием, Shadow Boost и даже таймерам. Есть поддержка Adaptive-Sync, а также режимы PIP/PBP для мультизадачности.

Для удобства предусмотрена эргономичная подставка: регулировка по высоте (120 мм), наклон (-6°/+23°), поворот (±45°) и портретный режим (±90°). Поддерживается крепление VESA 75×75 мм.

Подключение

На корпусе расположены:

2× HDMI 2.1

1× DisplayPort 1.4

1× USB-C (15 Вт PD)

1× USB-B

2× USB-A

Контекст

Выход DQ27F500E совпал с анонсами конкурентов: AOC представила 31,5″ 4K-монитор на QD-OLED с частотой 240 Гц и USB-C PD 65 Вт, а Asus — 27″ 2K-дисплей с частотой 260 Гц и откликом 0,3 мс.