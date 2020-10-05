5 смартфонов на смену старому телефону

Я считаю себя гиком, но не забываю и об устройствах, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлом. С Nokia 3310 я не расстанусь никогда, но время диктует нам условия и исходя из своих интересов, я выбрал пятёрку смартфонов, которые бы хотел заполучить в свои руки.

Что меня прежде всего интересует при выборе? Один из важных параметров – это цена. Я не такой богатый гик, как может показаться, да и зачем переплачивать за то, что тебе по сути не нужно? Ещё один параметр, который меня интересует – это автономное время работы. Ну не люблю я, чтобы батарея смартфона быстро разряжалась, а такое часто наблюдается. И последний параметр, который не так уж и сильно важен для меня – это производительность. Нет, я не геймер, но и не люблю, чтобы смартфон тормозил.

Redmi 9

Первым в списке идёт чуть ли не самый дешёвый смартфон – Redmi 9. Довольно неплохой аппарат, который подходит по всем параметрам. Большой дисплей, аккумулятор на 5 020 мАч, выбивает 200к попугаев в antutu, full HD-разрешение и даже встроенный модуль nfc. Из недостатков я бы отметил не самую лучшую камеру (я вообще мало фоткаюсь, лицом не вышел) и может быть чипсет от Mediatek, но это на любителя.

Сколько стоит: от 12 100 руб.

Где купить: МТС, Ситилинк, AliExpress

Lenovo K10 Note

Хм, не думали, что в этом списке будет представитель забытого бренда Lenovo? А вот и он. Моим первым по-настоящему реальным смартфоном был Lenovo vibe p1m. И после него я влюбился в этот бренд. Да, не все модели у них хороши, но не знаю, чем-то они меня привлекают. В общем, перед нами смартфон с большим дисплеем и опять же full HD-разрешением, чипсетом Snapdragon 710, который набирает 214к баллов в бенчмарке antutu и это несмотря на выход ещё в прошлом году. Естественно, куда без недостатков, с которыми я готов мириться. Не самый последний Android, не самая лучшая камера и аккумулятор на 4 000 mAh.

Сколько стоит: от 11 000 руб.

Где купить: AliExpress

Realme 6i

А вот и бренд, который неизвестно откуда взялся, но завоевал сердца многих пользователей своим качеством и демократичной ценой. При этих словах представители Xiaomi нервно курят в сторонке. Так вот, мне очень интересно, отчего эти смартфоны так высоко ценятся. Неужели пользователей привлекает цена? А как же производительность, автономность? На бумаге все хорошо: чуть больше 200К в antutu и аккумулятор на 5 000 mAh. Но смущает лишь разрешение экрана, которое всего лишь hd+. Но это даже плюс к автономности. В общем, неплохой девайс, который бы хотелось опробовать.

Сколько стоит: от 13 500 руб.

Где купить: МТС, Эльдорадо, М.Видео, Ситилинк

Motorola Moto G8

А вот и чуть ли не самый желанный мой смартфон. Отличный производитель с неимоверным опытом на рынке, отличная оптимизация, емкая батарея, последний Android, классное разрешение дисплея, чипсет от Qualcomm и USB type-c. Единственное, что не может радовать, так это производительность, но на это можно не обращать внимание, так как я не являюсь приверженцем игр. В общем, Motorola Moto G8 – серьёзный смартфон для мужика.

Сколько стоит: от 11 500 руб.

Где купить: Ситилинк, М.видео

iPhone Xs

А вот кого вы не думали увидеть в этом списке, так это Apple iPhone Xs. Да, по цене он совсем не вписывается, но это же iPhone, кто его не хочет? Вот и я задумался, почему же всех так тянет к этому бренду? В этом смартфоне все прекрасно. Экран небольшой, но с full HD-разрешением, отличная производительность, классная оптика. Но вот аккумулятор по сравнению с Android-устройствами не впечатляет. Хотя, оптимизация системы на высшем уровне, поэтому заряда хватает надолго. И это смартфон двухгодичной давности. Apple не перестаёт удивлять.

Сколько стоит: от 41 000 руб.

Где купить: М.видео, Ситилинк