Диска официально не будет: внутри коробочных версий GTA VI покупатели найдут только код загрузки
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Диска официально не будет: внутри коробочных версий GTA VI покупатели найдут только код загрузки

Страхи фанатов физических копий подтвердились.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:24
Диска официально не будет: внутри коробочных версий GTA VI покупатели найдут только код загрузки

Rockstar раскрыла детали работы физической версии GTA VI. Несмотря на наличие коробки в магазинах, внутри не будет игрового диска — покупатели получат код для загрузки цифровой версии игры.  

Для владельцев PlayStation 5 появился дополнительный нюанс. Коды загрузки будут работать только в соответствующих регионах. Например, код, купленный в одной стране, может не активироваться на аккаунте PlayStation другого региона. Rockstar рекомендует покупать коробочные версии в регионе, который совпадает с регионом аккаунта.  

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На Xbox Series X|S подобных ограничений не будет: коды не привязаны к региону и должны работать независимо от страны аккаунта.  

Для игроков из стран, где часто используются аккаунты других регионов PlayStation Network, покупка импортной коробочной версии GTA VI может стать проблемой.

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