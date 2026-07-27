Диска официально не будет: внутри коробочных версий GTA VI покупатели найдут только код загрузки

Rockstar раскрыла детали работы физической версии GTA VI. Несмотря на наличие коробки в магазинах, внутри не будет игрового диска — покупатели получат код для загрузки цифровой версии игры.

Для владельцев PlayStation 5 появился дополнительный нюанс. Коды загрузки будут работать только в соответствующих регионах. Например, код, купленный в одной стране, может не активироваться на аккаунте PlayStation другого региона. Rockstar рекомендует покупать коробочные версии в регионе, который совпадает с регионом аккаунта.

На Xbox Series X|S подобных ограничений не будет: коды не привязаны к региону и должны работать независимо от страны аккаунта.

Для игроков из стран, где часто используются аккаунты других регионов PlayStation Network, покупка импортной коробочной версии GTA VI может стать проблемой.