Как купить подписку на Telegram Premium за 379 рублей: быстро и просто

На днях команда Telegram представила платную подписку на мессенджер под названием Telegram Premium. Пока её могут приобрести владельцы iPhone за 449 рублей в месяц. Оплата будет произведена через App Store, а следом через счет мобильного телефона.

Однако есть одна вещь, которая позволяет сэкономить на подписке и приобрести её за 379 рублей. Способ полностью официальный и займёт не более 1 минуты. Проверил лично на себе.

Важно: перед манипуляциями обновите Telegram до последней версии. На момент написания способ работает только на iPhone.

Как оформить подписку Telegram Premium дешевле?

Открываем Telegram и находим официального бота «Premium Bot». Ссылка на бота тут;

Нажимаем «Начать» и сразу появится предложение заплатить 379 рублей за подписку;

Нажимаем «Заплатить 379 RUB» > Выбрать способ оплаты > Вводим реквизиты банковской карты (К оплате принимаются карты российских банков. Для подписок и покупок всегда используйте виртуальную карту с лимитом);

Подтверждаем покупку. Подписка оформлена.

Такой простой способ позволяет приобрести платную подписку напрямую от разработчика и гораздо дешевле. Дело в том, что сумма в 449 рублей складывается из-за комиссий Apple, которой облагаются платные приложения в App Store или встроенные в него покупки.

Буду честен: каких-то «вау!» или явных преимуществ от «премиальной» подписки не испытал. Для себя я нашел только 9 эксклюзивных стикеров с эффектами на весь экран, несколько реакций для чатов, отметку у никнейма и более быструю загрузку видео. На этом всё заканчивается. Возможно, со временем подписка станет лучше, но пока особого смысла в ней не вижу.

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