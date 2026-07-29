ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск
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ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

Российские силовые органы предъявили основателю Telegram обвинение по статье о содействии террористической деятельности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:49
ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

Федеральная служба безопасности России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. По данным ведомства, ему предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Как утверждает ФСБ, администрация Telegram не приняла меры по удалению сервиса знакомств «Дайвинчик (Leo)» и других ресурсов, которые, по версии следствия, использовались украинскими спецслужбами для вербовки молодых россиян.

По информации ведомства, злоумышленники знакомились с пользователями под видом девушек, отправляли фишинговые ссылки и убеждали передавать геолокацию или выполнять различные задания. После этого, как утверждают российские силовики, жертв склоняли к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, поджогам объектов транспорта, связи и энергетики.

ФСБ заявляет, что с июля 2025 года совместно с МВД и Следственным комитетом задержала 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах России. По версии следствия, все они были завербованы через подобные схемы.

Уголовное дело против Павла Дурова расследуется с начала 2026 года. Тогда российские правоохранительные органы также сообщали о предъявлении обвинения по статье о содействии террористической деятельности.

На момент публикации Павел Дуров и представители Telegram не прокомментировали заявление ФСБ.

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