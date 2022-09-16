Telegram обновился до версии 9.0

Мессенджер Telegram получил обновление до версии 9.0. В ней добавились новые функции для обладателей подписки Telegram Premium и обычных пользователей.

Новый реакции

Обычные пользователи без подписки, получили дополнительные реакции — 🤣, 😐 и 🐳. Подписчикам Telegram Premium добавили такие реакции — 🍾, 💋, 🖕 и 😈.

Обновилось меню реакций. Теперь его можно раскрыть, а часто используемые будут подниматься в начало списка. Кроме того, подписчики могут ставить до 3 реакций на одно сообщение.

Свой статус

Подписчики Telegram Premium могут изменить «звёздочку» рядом с именем на кастомный анимированный эмодзи-статус. Он будет показываться по всех чатах, группах и профиле.

Также можно установить один из семи стандартных статусов, которые меняют цвет в зависимости от темы оформления Telegram.

Новый способ авторизации

Добавилась возможность авторизации при помощи почты, Apple или Google.

Усовершенствован процесс регистрации и входа в аккаунт на iOS-устройствах: пользователей встречают обновлённый интерфейс и плавные анимации, уже знакомые пользователям Android.

Ссылки на профили

Изменениям подверглись адреса пользователей. Теперь вместо @username, можно вводить пользователя в виде t.me/username. Также стал доступен новый формат ссылки в виде username.t.me.

Обновление 9.0 уже доступно для устройств на iOS и Android.

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