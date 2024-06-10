Как установить бету iOS 18 прямо сейчас

Первые бета-версии iOS 18 и iPadOS 18 уже доступны для разработчиков. Но если вы хотите опробовать все новые функции (особенно калькулятор на iPad), то можете это сделать на любом совместимом устройстве. В этом гайде подробно расскажу, как установить iOS 18.

Какие iPhone поддерживают iOS 18

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2020

iPhone 2022

Какие iPad поддерживают iPadOS 18

iPad Pro (2018 и новее)

iPad Air (2019 и новее)

iPad (2019 и новее)

iPad mini (2019 и новее)

Важно: все изменения вы делаете на свой страх и риск. Бета-версия может работать с ошибками. Обязательно сделайте резервную копию перед обновлением. Сразу отмечу, что новая система может не установиться сразу и потребуется делать все действия повторно.

Как создать резервную копию на устройстве:

Откройте «Настройки» Нажмите на “Apple ID» Выберите «iCloud» В разделе «Резервная копия» включите переключатель «Резервная копия в iCloud» Нажмите на кнопку «Создать резервную копию» и дождитесь завершения процесса

Как создать резервную копию устройства на Windows:

Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью провода Запустите программу iTunes В верхней части программы выберите раздел с вашим устройством В разделе «Автоматическое создание копий» выберите «Этот компьютер» Нажмите на кнопку «Создать копию сейчас» и дождитесь окончания процесса создания резервной копии

Как создать резервную копию устройства на Mac:

Подключите ваш iPhone или iPad к компьютеру с помощью провода Откройте программу Finder В боковом меню выберите свое устройство В разделе “Резервные копии” выберите «Создать резервные копии всех данных на этом Mac» Нажмите на кнопку «Создать резервную копию сейчас» и дождитесь завершения процесса

Установка iOS 18:

В «Настройках» перейдите в «Основные» > «Обновление ПО» > «Бета-обновления» и выберите iOS 18 Developer Beta. Вернитесь к обновлению ПО и дождитесь появления бета-версии iOS 18 и начала загрузки.

Если у вас не появилась возможность переключиться на бета-версию iOS 18:

Попробуйте выйти и перезапустить приложение «Настройки».

Дважды проверьте, используете ли вы iOS 17.5 или более позднюю версию (если нет, вам необходимо обновить ее, прежде чем получить бета-опцию в настройках).

Попробуйте перезагрузить iPhone.

На этом всё. Удачного апдейта!