Этого ждали 14 лет: Apple представила «историческую» iPadOS 18

На конференции WWDC 2024 компания Apple анонсировала новую версию операционной системы iPadOS 18 для планшетов iPad, в которой, среди прочих нововведений, спустя 14 лет появился калькулятор.

Новое приложение «Калькулятор» стало значительным обновлением: теперь оно способно не только выполнять базовые расчеты, но и решать уравнения, а также простейшие физические задачи.

Также улучшена функция распознавания рукописного ввода, которая теперь может исправлять ошибки и удалять текст зачеркиванием.

В iPadOS 18 был реализован редизайн, аналогичный iOS 18, а также Game Mode для игр, функция удаленного управления в Share Play и обновленный дизайн стандартных приложений.