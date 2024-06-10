Apple представила iOS 18

10 июня на конференции WWDC 2024 компания Apple представила новую операционную систему iOS 18.

Кастомизация iOS 18

В новой версии операционной системы пользователи получили возможность размещать иконки приложений в любых точках экрана, менять их цвет по палитре, либо в зависимости от активации темного режима. Кнопки фонарика и камеры на экране блокировки теперь можно будет заменить на другие приложения.

Приложения можно будет скрывать, для доступа к ним потребуется FaceID.

Нововведения iMessage и AirDrop

С iOS 18 в iMessage появится возможность реагировать на сообщения любыми эмодзи, форматировать текст, отправлять реакции и ставить сообщения на таймер. Также добавят функцию отправки сообщений через спутники (в США).

В дополнение, через приложения Wallet и AirDrop теперь можно будет отправлять деньги другим пользователям одним касанием iPhone.

Игровой режим

iOS 18 включит новый Game Mode, впервые появившийся в macOS, который улучшает производительность iPhone и снижает задержку беспроводных наушников и игровых контроллеров.

Масштабное обновление галереи

Также обновление принесет значительные улучшения в галерею, добавив множество новых фильтров, рекомендаций и быстрый доступ к лучшим моментам.