Стоимость GTA VI может превысить 90 евро

В сети появилась информация о предполагаемых ценах Grand Theft Auto VI. По данным нескольких источников и ритейлеров, стандартная версия игры может оказаться заметно дороже привычных $70.

Согласно утечкам, стоимость изданий может составить:

Standard Edition — €89,99 (около $100);

Deluxe Edition — €109,99 (около $120);

Collector’s Edition — €129,99 (около $140).

Таким образом, GTA VI может стать одной из самых дорогих игр за все поколения. В игровом сообществе уже несколько месяцев обсуждают вероятность повышения цен на крупные ААА-проекты, а выход новой части Grand Theft Auto многие считают подходящим поводом для пересмотра ценовой политики.

Впрочем, пока речь идёт лишь о неофициальной информации. Rockstar Games ещё не раскрывала стоимость игры, а появившиеся ценники могут быть предварительными заглушками.

Ожидается, что официальные цены и состав различных изданий GTA VI будут объявлены ближе к старту предзаказов.