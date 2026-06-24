GTA VI будет стоить $80, но владельцев дисковых консолей ждёт неприятный «сюрприз»

Rockstar раскрыла цены на Grand Theft Auto VI и детали предзаказов. Стандартное издание игры оценили в $79,99, а Ultimate Edition обойдётся в $99,99. Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года, а предзагрузка должна начаться 12 ноября, за неделю до выхода.

Вместе с ценами Rockstar показала новые скриншоты и бонусы для покупателей расширенного издания. В Ultimate Edition войдут дополнительные автомобили, одежда для Джейсона и Люсии, косметические предметы, оружие, тюнинг и отдельные активности в мире игры.

Среди бонусов заявлены :

спорткар Grotti Cheetah 1995

револьверы Hawk & Little Morgan

кастомные раскраски для оружия

эксклюзивная одежда и татуировки

дополнительный транспорт у дома Джейсона

комплект модификаций для пикапа

катер Shitzu Squalo с оружейным ящиком

магазин одежды Stock 305

багги Vapid Dominator

тату-салон «Электроклык»

склад банды «Зелёные курки» с контрабандным оружием

отдельный сайд-квест с поиском классических автомобилей.

Но главный нюанс связан не с ценой, а с физическим изданием. По данным зарубежных СМИ, коробочная версия GTA VI не будет содержать диск. Вместо него покупатель получит код для загрузки цифровой копии. Формально игра всё ещё продаётся в коробке, но фактически такая версия мало отличается от обычной цифровой покупки.

Для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X с дисководом это может стать неприятным сигналом. Многие покупали консоль с приводом именно ради физических копий: чтобы перепродавать игры, обмениваться ими, брать с рук, хранить коллекцию или запускать проект без полной зависимости от цифрового магазина. В случае GTA VI такой сценарий фактически ломается. Коробка остаётся, но диска, как носителя и доказательства владения, внутри нет.

Новые скриншоты

Проблема шире одной игры. GTA VI может стать самым громким примером перехода индустрии к формату «код в коробке». Для издателя такой подход удобнее: меньше рисков утечек, проще контроль распространения, выше зависимость от цифровой экосистемы. Для игрока плюсов меньше. Код нельзя нормально перепродать после активации, подарить другу как обычный диск тоже не получится, а доступ к игре в долгую сильнее зависит от серверов и аккаунта.

По сути, владельцы дисковых консолей могут оказаться в пролёте. Они заплатили за версию приставки с приводом, но крупнейшие релизы постепенно перестают давать им полноценный физический носитель. GTA VI в таком формате может стать не просто главным релизом поколения, а ещё и моментом, после которого коробочные версии окончательно начнут превращаться в сувенирные футляры для цифровых кодов.