В GTA VI могут появиться динамические NPC и скрытые задания через соцсети

После старта предзаказов GTA VI в сети заметили новые подробности об игре в карточках бразильских ритейлеров, включая Amazon Brazil. Описание быстро разошлось по игровым СМИ, но Rockstar пока официально не подтверждала эти детали.

Согласно карточке, GTA VI получит крупнейший и самый плотный открытый мир среди игр Rockstar. Игрокам обещают Вайс-Сити, болота, пляжи, пригороды и другие районы штата Леонида.

В описании также говорится о переключении между двумя главными героями, Джейсоном и Люсией. Во время заданий игроки смогут менять персонажа в реальном времени, а способности героев будут влиять на прохождение миссий и ограблений.

Отдельно упоминаются NPC с продвинутыми моделями поведения. Они якобы будут жить по собственным распорядкам, реагировать на события и создавать случайные ситуации по всему миру игры.

Ещё одна заметная деталь — внутриигровые социальные сети. Через телефон персонажа игроки смогут смотреть вирусные ролики, следить за местными инфлюенсерами и находить скрытые побочные задания.

С технической стороны в описании заявлены глобальное освещение с трассировкой лучей, динамическая погода и улучшения для PS5 Pro. Погодные условия, по данным карточки, будут влиять не только на картинку, но и на физику и игровой процесс.

К утечке стоит относиться осторожно. Некоторые пункты выглядят правдоподобно и совпадают с тем, что Rockstar уже показывала в трейлерах, но часть деталей могла быть маркетинговым описанием ритейлера, а не финальной информацией от разработчиков.

Также в сети распространяются данные о 39 млн предзаказов и более $3 млрд выручки. Надёжного подтверждения этим цифрам пока нет, поэтому считать, что GTA VI уже «окупилась», преждевременно.