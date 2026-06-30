PS5 и Xbox подорожали в России на фоне ажиотажа вокруг GTA VI

Перед выходом GTA VI на российском рынке часть продавцов начала повышать цены на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Редакция The GEEK проследила за предложениями в российских магазинах и на маркетплейсах и заметила, что спустя несколько дней после открытия предзаказов на GTA VI к стоимости приставок у ряда продавцов прибавилось от 5 000 до 12 000 рублей.

GTA VI выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. ПК версия на старте пока не заявлена, поэтому для многих игроков покупка консоли остаётся единственным способом сыграть в новую часть серии сразу после релиза.

На фоне ожидания игры PS5 и Xbox становятся особенно востребованными устройствами. Продавцы уже закладывают будущий спрос в стоимость приставок, а ближе к релизу цены могут вырасти ещё заметнее.

Дополнительным фактором остаётся общее подорожание игрового железа. Sony уже давала понять, что не намерена продавать консоли себе в убыток, а Microsoft также пересматривала цены на Xbox. Поэтому рост стоимости перед GTA VI выглядит не случайной реакцией отдельных продавцов, а частью более широкой тенденции.

Если спрос продолжит расти, сильнее всего могут подорожать популярные версии PlayStation 5 и Xbox Series X. Особенно модели с дисководом, которые позволяют покупать физические копии игр и перепродавать диски.