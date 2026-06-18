Предзаказы GTA VI стартуют 25 июня
Игры

Предзаказы GTA VI стартуют 25 июня

Также Rockstar показала обложку игры.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:27
Предзаказы GTA VI стартуют 25 июня

Rockstar Games объявила, что предзаказы GTA VI откроются 25 июня. О дате старта студия сообщила в социальных сетях, одновременно представив официальную обложку игры.

Оформить покупку можно будет как в цифровых магазинах, так и у розничных продавцов. Стоимость GTA VI пока не раскрывается.

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Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года. На старте Grand Theft Auto VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Вместе с анонсом Rockstar также опубликовала новый ролик, посвящённый предстоящему релизу.

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